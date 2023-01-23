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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إقالة رئيس البنك المركزي.. حملة اعتقالات توقف تداول الدولار بالعراق

صدى البلد

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، يوم الإثنين، القبض على "متلاعبين" باسعار صرف الدولار في بغداد.

وقالت الخلية في بيان حسب وسائل إعلام عراقية  "بعد توفر معلومات استخبارية من مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن تفيد بوجود مجموعة من محلات الصيرفة في شارع الكفاح تقوم بتلاعب باسعار الصرف ومخالفين لتعليمات البنك المركزي ومن خلال التنسيق مع قوة امنية مشتركة القت مفارز المديرية القبض على 4 متهمين وبالجرم المشهود اثناء قيامهم بعملية بيع العملة الاجنبية بخلافات التعليمات الرسمية، تم القبض بعد استحصال الموافقات القضائية وفق احكام المادة (420) من قانون العقوبات".

وجاءت الحملة بعد قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه وتكليف محسن العلاق بدلاً عنه.

وأكد عدد من اصحاب مكاتب الصرافة في البورصة الرئيسية في منطقة الكفاح والحارثية بأنها باتت لا تبيع ولا تشتري الدولار بعد المداهمات عليها من قبل الأمن الاقتصادي واعتقال مجموعة من أصحاب مكاتب تصريف الدولار.

وتشهد الاسواق العراقية ارتفاعا مستمرا بأسعار المواد الغذائية والسلع الإنشائية نتيجة تواصل ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، الذي تعدى اليوم 165 الف دينار لكل 100 دولار، فيما قامت الحكومة يوم السبت الماضي بمداهمة بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين وسط العاصمة بغداد، من قبل الأمن الاقتصادي واعتقال مجموعة من أصحاب مكاتب تصريف الدولار التي وصفتهم بالمضاربين.

وحسب وسائل إعلام عراقية فإن الأمن الاقتصادي بالعراق أخبر أصحاب المصارف بالالتزام بالتعليمات الحكومية وهو البيع بالسعر الذي تم تحديده من قبل المركزي، والا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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