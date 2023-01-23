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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبرز 20 تصريحا للرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 71

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته  في احتفالية عيد الشرطة الـ 71  إلي العديد من الأمور الهامة  التي كانت بمثابة المكاشفة والطمأنينة... وإلى أبرز تلك التصريحات..

 الرئيس السيسي خلال  احتفالية عيد الشرطة الـ 71:

  • تحية شكر وتقدير لكل شهداء الوطن وأسرهم  في عيد الشرطة
  • يعلن انتهاء الإرهاب في سيناء.. هنعمل احتفالية في العريش ورفح بشمال سيناء
  • نحتاج أعمالاً فنية لتجسيد بطولات وشخصيات رجال الشرطة
  • وجهت الحكومة بتحمل الجزء الأكبر وعدم تحميله للمواطنين قدر المستطاع
  • نحتاج الحفاظ علي صورة رجال الشرطة الصحيحة
  • سنعبر هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة بسلام
  • كان فيه محاولات من ١٠ سنوات لكسر جهاز الشرطة والجيش والهدف كان ضياع الدولة
  • مش عايزين ننسي الحالة اللي قعدنا فيها سنين ..ولو كانوا قدروا علينا كانوا دبحونا والفضل للنجاة لتضحيات الأبطال
  • هناك من ضحي بروحه وجزء من جسده من أجل استقرار هذا الوطن
  • الموت من أجل الوطن أهون من قبول الهزيمة والاستسلام
  • بناء الدول لا يأتي إلا بالحفاظ علي الأمن القومي
  • الأزمة الاقتصادية عالمية وهناك من يحاول تصوير الأمر علي أنه مصري فقط
  • مصر جزء من الاقتصاد العالمي ودول كبري تعاني من الالتزام بسداد الدين الحكومي
  • ويرد علي منتقدي تطوير قناة السويس... الإيراد قبل التطوير كان ٤ مليارات دولار زاد بعد التطوير إلي ٨ مليارات دولار
  •  المشكلة أننا كنا محتاجين نشتغل في كل حاجة في وقت واحد لمواجهة الحاضر والتطلع للمستقبل
  • لولا شبكة الطرق معرفش الناس كانت هتمشي إزاي
  • تطوير قطاع الكهرباء كان هدفه تجديد الشبكات وإنشاء أخري جديدة  وأضفنا ضعف  الإنتاج
  • المشروعات القومية والطرق مكانتش ترف أو رفاهية
  • مفيش حد يقدر بفضل الله أنه ياخد أرض من مصر وتحرير سيناء كان ثمنه دماء
  • أزمة الدولار ليست وليدة اليوم

 

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