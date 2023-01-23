أبرز 20 تصريحا للرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 71

تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ 71 إلي العديد من الأمور الهامة التي كانت بمثابة المكاشفة والطمأنينة... وإلى أبرز تلك التصريحات..

الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 71: