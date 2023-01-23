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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حديقة أوينو بارك اليابانية.. واحة خضراء تجمع أصالة الماضي وحداثة الحاضر

صدى البلد

حديقة أوينو بارك، التي تقع في قلب العاصمة اليابانية طوكيو، تعد أحد أهم معالمها السياحية، وإحدى الوجهات المفضلة لزائري اليابان.

وسلط تقرير بثته قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، الضوء على الحديقة، لافتًا إلى أنها تتميز بالمساحات الشاسعة للمتنزهات الجميلة والملونة التي تكسوها الأزهار والورود، حيث تعد واحةً خضراء ساحرةً تمزج بين أصالة الماضي مع حداثة الحاضر.

وأضاف التقرير أن أوينو بارك تحتوي على مجموعة من أهم المعالم السياحية باليابان، من بينها حديقة حيوانات و"أكواريوم" والعديد من المتاحف، ما جعلها واحدةً من أجمل الوجهات السياحية في طوكيو.

الحديقة افتتحت في عام 1882، وهي أقدم حديقة حيوانات في اليابان، وتضم مجموعة كبيرة من الحيوانات، بما في ذلك الباندا الصينية المعرضة للانقراض .

وتابع التقرير أن "الأكواريوم" الموجود في الحديقة واحد من أفضل وأكبر أحواض الأسماك في القارة الآسيوية، وأحد أكثر المعالم جذبًا للسياح.

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