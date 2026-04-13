مستقبل وطن: توجيهات الرئيس السيسي بشأن قوانين الأسرة تحمي من التفكك الأسري

أكد المهندس أحمد أمين مسعود، أمين أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، أهمية التوجيهات الحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم حزمة مشروعات قوانين الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لرؤية الدولة في بناء مجتمع متماسك يقوم على العدل والمساواة، وحماية أركان البيت المصري من التفكك.

وأضاف مسعود، في تصريحات له اليوم، أن توجيهات القيادة السياسية بإنهاء صياغة هذه القوانين (للمسلمين والمسيحيين) في توقيت واحد، هي خطوة تاريخية تُحسب للجمهورية الجديدة في ترسيخ “دولة المواطنة”، حيث يتم التعامل مع قضايا الأسرة المصرية ككتلة واحدة تهدف إلى حفظ كرامة المواطن.

وشدد مسعود على أن عنصر “السرعة” الذي شدد عليه الرئيس هو استجابة لنبض الشارع المصري، قائلًا: “إن تأخر حسم هذه القوانين لسنوات طويلة تسبب في فجوات اجتماعية عميقة، دفع ثمنها الأبناء والنساء في نزاعات قضائية لا تنتهي”.

وثمّن حرص الرئيس على تفعيل “صندوق دعم الأسرة”، معتبرًا إياه نقلة نوعية في الفكر السياسي المصري، حيث تتحول الدولة من مجرد “منظم للنزاعات” إلى “ضامن للاستقرار”، بما يضمن عدم ضياع حقوق الأطفال أو تعرض الأسرة لهزات مادية عنيفة نتيجة الانفصال.