لخلافات أسرية.. شخص ينهي حياة زوجته بإحدى قرى بني مزار شمال المنيا
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بـ شم النسيم
وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل ممثلي شركة "باراسون" الهندية لبحث سبل التعاون الاستراتيجي
الذهب يفقد 30 جنيهًا محليًا و42 دولارًا عالميًا في يوم واحد
قلماوي: وجود مي الغيطي في The Mummy مفيد جدا للعمل لهذا السبب
بابا الفاتيكان مهاجما ترامب: الرسالة المسيحية تتعرض لـ إساءة الاستخدام
عيد شم النسيم.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا للقانون
باتفاق مع الري | تحرّك في الفضائيات والإذاعة للتوعية بترشيد استهلاك المياه
اشتباكات بين قوات الاحتلال وعناصر حزب الله في بلدة بنت جبيل
عبلة الهواري لصدى البلد: لابد من تعريف الزواج الصحيح في قانون الأحوال الشخصية
رسميا.. إصابة وسام أبو علي بالرباط الصليبي
بسبب إمام عاشور.. قرار عاجل من الأهلي بشأن أفشة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس بسن قوانين للأسرة يهدف للمحافظة على نسيج المجتمع

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد الشعراوي

أكد النائب مجدي البري، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة (المسلمة والمسيحية وصندوق دعم الأسرة) إلى البرلمان، تمثل "منعطفًا تاريخيًا" في مسار العدالة الاجتماعية، واصفًا إياها بأنها ثورة تشريعية اجتماعية تعيد التوازن بين صراعات الأسر المصرية نتيجة الخلافات وتكون ضحاياها من الاطفال و الاباء و الامهات و التي تعد تنظيم العلاقات الأسرية وفق رؤية الدولة للجمهورية الجديدة.

وقال البري، في تصريحات صحفية اليوم: "الرئيس السيسي لم يكتفِ بمعالجة أعراض الخلافات الأسرية، بل ذهب إلى صلب المشكلة عبر توجيهه الحكومة بسرعة التقديم، إلى البرلمان للتأكيد على اهمية الحفاظ على الاسرة وخلق قانون متوازن يحفظ حقوق كل طرف وفي مقدمتها الاطفال ضحايا الصراعات الأسرية ، هذه التوجيهات تمثل طوق نجاة لملايين الأسر التي تنظر قضاياهم في المحاكم و الحث على انجازها وان المقترح ان تنظر جميع طلبات الاطراف في دعوى واحدة وامام قاضي واحد يساعد في انجاز الدعاوى و القضايا التي تنتظر سنوات طويلة بين اروقة المحاكم المختلفة و ادراجها ذلك لحسم قضايا الحضانة والرؤية والنفقة وغيرها.

وتوقف النائب عند البعد الإنساني العميق في التوجيهات، مؤكدًا أن الأبناء هم ثروة مصر البشرية الحقيقية، وأن القوانين الحالية – رغم حسن نيتها – حوّلتهم إلى "ادوات " يلعب بيها ويستغلها كل من بيده المحضون للاضرار بالطرف الاخر،،،

وأضاف البري: "عندما يمتد النزاع بين الوالدين لسنوات، يصبح الطفل طرفًا خاسرًا بالضرورة؛ في حين ان القانون اساسه مصلحة المحضون والتي يتوجب عليه ان ينظر لها قبل مصلحة الحاضن ، إلا أن العكس هو الصحيح ما جعل من المحضون ينشأ في بيئه  مشحونة بالكراهية والإحباط، وغير سوي مجتمعيا،
فالقانون ليس صلب وانما يجب دايما إضافة تعديلات تتناسب  مع التطورات الاحتماعية والبيئة بهدف المحافظة على الاسرة المصرية وتضمن حلولاً جذرية وسريعة، تُخرج الطفل من دائرة الصراع إلى دائرة الحماية والأمان النفسي، مما تضحى هذه التعديلات جوهرية وضرورية وتعد بمثابة قضية أمن قومي بامتياز".

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بفكرة إنشاء صندوق دعم الأسرة، معتبرًا أنه نقلة نوعية في مفهوم التكافل الاجتماعي، حيث لن تبقى المرأة أو الأطفال عُرضة للتسول أو العيش تحت خط الفقر أثناء فترات التقاضي أو الطلاق أو الترمل.

وأوضح: "هذا الصندوق يمثل شبكة أمان فورية، تتدخل قبل أن تتفاقم الأزمة، وتمنع انهيار الأسرة مادياً في اللحظات الحرجة. إنه تجسيد حقيقي لمبادئ الجمهورية الجديدة التي تولى مصلحة المواطن الاهتمام،  وتحفظ حق كل من الابوين بما يتوافق مع مصلحة الابناء عند الانفصال ".

واختتم البري، تصريحاته بالتأكيد على أن شمولية التوجيهات – بتخصيص مشروع منفصل للأسرة المسيحية بجانب المسلم – تعكس إدراكًا رئاسيًا عميقًا ان الخلافات الاسرية اضرارها تطال كافة طوائف المجتمع و الضرر الناتج عنه لا يفرق بين مسلم ومسيحي مما يستتبع معالجة هذه المسألة قانونيا بطريقة عادلة  لا تفرق بين المواطنين.

وقال: "عندما يصدر القانون وتعديلاته سيكون حماية و توافق بين الجميع ابوين واطفال واسرة ،،، فهذا هو المعنى الحقيقي للوحدة الوطنيةو نتمنى أن يرى هذا القانون النور خلال دور الفصل التشريعي  الحالي، لأن كل يوم تأخير  يضاعف ضحايا جدد".

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

مشغولات ذهبية

سعر الذهب في مصر الآن.. اعرف عيار 21 بكام

أكل الفسيخ في شم النسيم

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ3 شروط

بلال عطية

أول تعليق من بلال عطية على مصيره مع الأهلي

شيكوبانزا

شيكو بانزا يعود للتدريبات في الزمالك استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

رمضان صبحي

إكرامي يكشف مفاجأة بشأن رمضان صبحي

بالصور

شم النسيم بدون مخاطر.. الرنجة والفسيخ تتحول لسم قاتل بسبب أخطاء شائعة

قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم
قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم
قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم

شم النسيم مش زي زمان.. 5 عادات ممتعة اختفت

شم النسيم مش زي زمان.. 5 عادات اختفت وهتزعلِك
شم النسيم مش زي زمان.. 5 عادات اختفت وهتزعلِك
شم النسيم مش زي زمان.. 5 عادات اختفت وهتزعلِك

ضربة قاضية.. تراجع مبيعات أغلى سيارة بورش في العالم

بورش
بورش
بورش

ضبط 16 طن أسماك مملحة ومدخنة خلال حملات رقابية مكثفة بالشرقية

ضبط فسيخ
ضبط فسيخ
ضبط فسيخ

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

المزيد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد