عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تبدأ من 10 آلاف جنيه.. هذه الأفعال تعرض المسافرين للغرامة

غرامة
غرامة

يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد، كما حدد القانون عدد من الأفعال تعتبر تهربا من سداد الضريبة الجمركية.

 

أشكال التهرب الجمركي 

 

وطبقا للمادة (77) فإنه يُعد تهريبًا الأفعال الآتية :

 - إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحــة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبها .

 - تفريغ البضـــائع في غير الموانئ المعــدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقــاؤها من السفن أو ما في حكمها في نطاق الرقابة البحري أو في قنــاة الســويس أو بحــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل .

 - تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة ، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي .

 - الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .

خطوات سهلة وبسيطة.. شروط حجز سيارة معفاة من الجمارك

مكافحة التهرب الجمركي تحرر 361 محضر بضائع بقيمة 286 مليون جنيه

 - إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها .

 - تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة .

 - إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو علي أغلفتها .

- حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

 - التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة ، أو المفرج عنها معفاة كليًا أو جــزئيًا ومحظـور التصــرف فيها وفقــًا للقــوانين النــافذة ، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية .

 - التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضـائع الممنـوعة .

 - حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأي وسيلة أو وجودها في المحال العامة .

 - التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها .

 - التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها .

ويعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع .

 

عقوبات التهرب الجمركى

 

ووفقا للمادة (78) فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

فإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

البضائع المطارات الضريبة الجمركية المناطق الحرة الضرائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للمقبلين على الزواج.. 18 ألف جنيه هدية من الحكومة| تفاصيل

مهدد بالإيقاف .. مراقب قمة الأهلي والزمالك يحسم عقوبة كهربا

مهيب عبدالهادي يوجه صدمة قوية لجماهير الأهلي

موسيماني | مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة مدويّة تخص الزمالك

أمير توفيق توصل لاتفاق.. الأهلي يضم مهاجما جديدا خلال ساعات.. تفاصيل

مين اللي هيحاسب .. تعليق ناري من شوبير بسبب إعلان مرتضى منصور

بند شراء نهائي بـ2.6 مليون يورو| شوبير يعلن مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

عاجل.. إيقاف القيد الشتوي لنادي الإسماعيلي ونقل 5 من مبارياته وبدون جمهور

موضوعات متعلقة

خطوات سهلة وبسيطة.. شروط حجز سيارة معفاة من الجمارك

الإفراجات عادت لطبيعتها..مجلس الوزراء: لن يكون هناك سلع متراكمة ومتأخرة في الجمارك

ترشيحاتنا

شرطة كوسوفو تفتح النار على الصرب.. ماذا يحدث؟

السيسي يبحث مع نظيره السنغالي التحضير للقمة الإفريقية السنوية الشهر المقبل

بعد حرق المصحف.. أردوغان يوجه ضربة قوية لـ السويد

أردوغان يعلن موعد انتخابات الرئاسة التركية.. ويهدد البرلمان باستخدام سلطته

الإعدام لمن يشاهد التليفزيون أو يصبغ شعره.. ماذا يحدث في كوريا الشمالية؟

الداخلية تكشف حقيقة تحذيرها من عصابة تسرق المنازل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التحذير من الأنواع المنتشرة بالأسواق.. طريقة صحية لعمل الجبن الأبيض

لن تتوقع.. أطعمة تزيد من الالتهاب في الشتاء

طريقة تحضير شاورما اللحم زي المحلات

نشرة المرأة والصحة.. تسريب صورة صادمة لياسمين عز من أيام المراهقة.. طبيب يفجر مفاجأة عن أدوية البرد

فيديو

حذر اطفالك .. تداول فيديو على الفيسبوك يكشف اسرع سرقة في 7 ثواني

محاولات لكسر الجيش والشرطة.. رسائل مهمة من السيسي للمصريين.. فيديو

لفظ إباحي .. تفاصيل التحرش بـ فتاة في المرج | فيديو

الشرطة تكشف سر اختفاء مساعدة منة فضالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ