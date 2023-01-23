لجنة الدفاع بالبرلمان: الشرطة المصرية حاليا تأخذ بكل أساليب التكنولوجيا

هنأ اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ضباط وجنود وأفراد رجال الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة الـ 71.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الرئيس السيسي لا ينسى الشهداء من الشرطة أو القوات المسلحة"، لافتا: "الحالة الأمنية في مصر حاليا تختلف عن كل السنوات السابقة".

وأضاف اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب،: "يسعدني تكريم الشهداء وأسر الشهداء لأن هذا يشجع كل الضباط أن يقدموا أرواحهم فداء للوطن".

وأشار اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب،: "العنصر النسائي في الشرطة المصرية لا يقل كفاءة عن ضباط الشرطة"، موضحا: "الشرطة المصرية حاليا تأخذ بكل أساليب التكنولوجيا الحديثة".

ووجه اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التحية لجميع افراد وزارة الداخلية، خاصة قطاع الأمن الوطني الذي حصن البلد من الإرهاب الأسود.

