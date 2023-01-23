تصميم جريء.. ابنة ماجد المصري تثير الجدل بفستان أسود | شاهد

نشرت ابنة الفنان ماجد المصري، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافتة.

وتألقت ابنة ماجد المصري، بفستان مميز وأنيق باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم مختلف وأنيق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ابنة ماجد المصري، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ابنة ماجد المصري، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت .

وإليكم صور ابنة ماجد المصري