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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تصميم جريء.. ابنة ماجد المصري تثير الجدل بفستان أسود | شاهد

ابنة ماجد المصري
ابنة ماجد المصري

نشرت ابنة الفنان ماجد المصري، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافتة. 

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حلقت شعرها زيرو… ميريهان حسين تثير ضجة على السوشيال ميديا

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فستان مميز.. نرمين الفقي تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

وتألقت ابنة ماجد المصري، بفستان مميز وأنيق باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم مختلف وأنيق ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ابنة ماجد المصري، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ابنة ماجد المصري، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت .

وإليكم صور ابنة ماجد المصري

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