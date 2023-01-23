شاهد|رسالة قاسية على قبر مديون تهزّ المصريين

عرضت قناة العربية، فيديو لرسالة قاسية على قبر مديون هزت الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية.

وتضمنت الرسالة التي تم عرضها على أحد القبور، دعاء من مدين لشخص متوفي يخبره بأنه لن يسامحه أبدا.



وتشير الصورة، إلي أن المتوفى مدين بدين قيمته 6 آلاف دولار،مرفقة مع إمضاء المتوفى والشاهد، وأسفلها مقولة المقرض،:" يجعلها حديد ونار على جسدك".

واختلف رواد مواقع التواصل الإجتماعي في هذا الأمر، بين مدافع عن حق المقرض وبين من يحثه على المسامحة.



وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك” صورة رسالة قاسية على قبر متوفي حيث تشير إلى أنه لم يقض دينه وأن مقرضه لم يسامحه ابدا مما أثار حالة من الجدل بين مدافع عن حق المقرض وبين من يحثه على المسامحة علما أنه لا يعلم كافة كواليس حياة المتوفي أو نية بالنسبة للسداد.

وكتب صاحب الدين على الورقة الموضوعة على قبر متوفي: "ليا عندك وفي ذمتك 6 آلاف دولار، الله يجعلها حديد ونار على جسدك"، مرفق بالورقة صور إقرار تثبت أخذ المتوفى هذا المبلغ، جاء فيها: "أقر أنا.. أني أخذت مبلغ ستة ألف دولار أمريكي، وهذا إقرار مني بذلك"، مع إمضاء المتوفى والشاهد.

وأصابت صورة الورقة والتي جاءت بها رسالة قاسية على “قبر المتوفي” غالبية مشاهديها بالصدمة، وكانت من أبرز تعليقاتهم: “من الأفضل أن يسامحه ويعوضه الله”، “يفضل سامحه ما تعرفش نيته”، “حقا ما يرحم اللي مات دا شقى وتعب فيهم”، “موقف صعب جدااااااا”.