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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 14 في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء

سعر الذهب
سعر الذهب

وصل أقل سعر عيار ذهبي في محلات الصاغة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 24-1-2023 ، ليصل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو  1177 جنيها للبيع و 1183 جنيها للشراء

 

واستقر   سعر الذهب في مصر   في مستهل تعاملات اليوم  الثلاثاء  في محلات الصاغة، وعلي مستوي الأعيرة المختلفة.

 

الهبوط مستمر.. انخفاض سعر جرام الذهب في مصر عيار 21| فيديو

تراجع الذهب 5 جنيهات اليوم .. اِعرف سعر عيار 21


عيار 21

 

وسجل سعر أشهر أعيرة الذهب في تداولات اليوم ليصل لـ 1765 جنيها للبيع و 1775 جنيها للشراء وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد من  عيار 21 الأكثر انتشارا .


عيار 24

سجل الجرام من   عيار 24 الأكثر قيمة  ليسجل حوالي 2017 جنيها للبيع و 2029 جنيها للشراء.


 

تراجع في السوق المحلي

وقال  إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن النفيسة، إن الأسعار تشهد حاليا تراجعا في السوق المحلي بالتوازي مع انخفاض أسعار الذهب عالميا.

واعتبر في تصريحات له أن سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 ليس عادلا، وتدافع المواطنين لشراء الذهب كسبائك لم يكن من طبيعة المصريين، والسوشيال ميديا لعبت دورًا مؤثرًا في ارتفاع الطلب على الذهب في الفترة الأخيرة.


وذكر أن هناك زيادة طلب محلي من المواطنين على شراء جنيهات الذهب مما أدى إلى شح المعروض من المعدن الأصفر لمواجهة الطلب وبالتالي ارتفاع أسعاره بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن مصر لديها 12 مصنعًا للمشغولات الذهبية وتحل المركز 64 عالميًا في تصدير المشغولات الذهبية.

واعتبر أن المعادن الثمينة بقيمة 9 ملايين و700 ألف دولار العام الماضي بزيادة 354%، مقارنة بـ12 مليار دولار قيمة صادرات الصين من المشغولات الذهبية عالميًا.


عيار 18


وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 حوالي 1513 جنيها للبيع و 1521 جنيها للشراء.


سعر الجنيه الذهب


بلغ سعر الجنيه الذهب 14.12 ألف جنيه للبيع و 14.2 ألف جنيه للشراء.


أوقية الذهب


بلغ سعر أوقية الذهب نحو 62.733 ألف جنيه للبيع و 63.1 ألف جنيه للشراء.


كيلو الذهب


سجل سعر كيلو الذهب حوالي 2.017 مليون جنيه للبيع و 2.03 مليون جنيه للشراء.


تراجع في الأسواق


وشهد سعر الذهب تراجعا في بداية تعاملات اليوم اٌلإثنين عند 5 جنيهات بالأسواق المحلية وفقا لما اعلنت عنه أحد منصات تداول وتجارة الذهب والمشغولات الذهبية


وتشهد الأسواق تشهد حالة من الهدوء النسبي ترقبًا لقرارت الفيدرالي الأمريكي مع نهاية الشهر الجاري، والتي سيكون لها تأثير على حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، كما يترقب السوق المحلي اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يوم 2 فبراير المقبل.

 

وتراجع الطلب على الذهب بالأسواق المحلية، فى ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، ما أدى إلى تراجع الأسعار بالسوق المحلية، على الرغم من تداول الأوقية فوق مستوى 1900 دولار، وذلك بعد أن شهدت المبيعات حالة من الانتعاش خلال الأسابيع الماضية، مع تنامى مخاوف المواطنين من استمرار تراجع الجنيه مقابل الدولار، ما دفعهم للإقبال على السبائك والجنيهات كملاذ آمن بغرض حفظ قيمة الأموال.


 

صعود الذهب


وأوضح محمد زيدان كبير محللي الأسواق أن هناك3 أسباب وراء صعود الذهب إلى مستويات قياسية جديدة وسط توقعات بتسجيل المزيد من الارتفاعات على المستوى طويل الاجل.

وأرجع زيدان ارتفاعات الذهب إلى بدء البنوك المركزية دورة جديدة م السياسات التحفيزية وخفض أسعار الفائدة وهو ما يعزز من هروب السيولة نحو الذهب بالإضافة إلى الاضطرابات التجارية بين الولايات المتحدة الأمركية والصين والتي تلعب دورا رئيسيا في اتجاهات أسعار الذهب.

وأشار إلى عوائد السندات عالميا بعد اتجاه رؤوس الأموال لها وتحول 15 تريليون دولار من السندات إلى عوائد سالبة بالإضافة إلى ضعف الدولار لتتجه تلك الأموال نحو الذهب للتحوط.

 

تشديد السياسات النقدية


ومع هبوط سعر الذهب في البورصات العالمية بواقع 10%؛ يشهد خبراء المال والاعمال توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتشديد سياساته النقدية خلال العام المالي الجديد لكبح جماح التضخم.

وتوقع  المحللون أن أسعار الذهب قد تصل إلى ألفين دولار العام المقبل، بالإضافة إلى أن الفضة يمكن أن تتضاعف بسهولة لتتجاوز 40 دولارًا للأونصة وتعود في النهاية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 50 دولارًا.
وتراجع سعر المعدن الأصفر الاسبوع لأعلى مستوياته في ستة أشهر المسجل في الجلسة الماضية وذلك بفعل استقرار الدولار واستمرار ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يقيم المستثمرون أثر تفاقم أزمة كوفيد في الصين أكبر مستهلك للمعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1804.48 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما وصل لأعلى مستوى منذ نهاية يونيو ، كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1811.60 دولار للأوقية.

 

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