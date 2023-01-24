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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشعر بالفخر.. منى ذو الفقار: تكريم الرئيس السيسي لوالدي مفاجأة سعيدة

الرئيس السيسي ومنى
الرئيس السيسي ومنى ذو الفقار

علقت منى صلاح ذو الفقار،  ابنة الفنان وضابط الشرطة الراحل صلاح ذو الفقار على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لوالدها في احتفالية عيد الشرطة .

 

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منى صلاح ذو الفقار: أبي تطوع للكفاح ضد المحتل الأجنبي.. فيديو

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طايرة من الفرح.. منى ذو الفقار تعلق على تكريم الرئيس السيسي لوالدها |فيديو

وقالت منى صلاح ذو الفقار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ":" شعرت بسعادة كبيرة بعد تكريم الرئيس السيسي لوالدي ".

 

 وأضافت منى صلاح ذو الفقار :" لم أتوقع تكريم والدي في احتفالية العيد الشرطة ، وكانت مفاجأة سعيدة للغاية وكنت فخورة بهذا التكريم ".

 

 وتابعت منى صلاح ذو الفقار :" وزارة الداخلية قررت تكريم كافة أبطال الشرطة على مدار السنوات الماضية، وهذه نماذج لأبطال  ضحوا بحياتهم من أجل مصر  والحفاظ على الأمن والاستقرار ".

 

 واكمل منى صلاح ذو الفقار :"  لم اكن أعلم شيء عن بطولات والدي أثناء خدمته في الشرطة المصرية لأنه لم يحكي لنا  شيء عن عمله بالداخلية "، مضيفة:" والدي كان له دور في معركة الإسماعيلية ومواجهة الاحتلال الإنجليزي ".

الفقار صلاح ذو الفقار تكريم الرئيس السيسي اخبار التوك شو

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