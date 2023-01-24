أشعر بالفخر.. منى ذو الفقار: تكريم الرئيس السيسي لوالدي مفاجأة سعيدة

علقت منى صلاح ذو الفقار، ابنة الفنان وضابط الشرطة الراحل صلاح ذو الفقار على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لوالدها في احتفالية عيد الشرطة .

وقالت منى صلاح ذو الفقار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ":" شعرت بسعادة كبيرة بعد تكريم الرئيس السيسي لوالدي ".

وأضافت منى صلاح ذو الفقار :" لم أتوقع تكريم والدي في احتفالية العيد الشرطة ، وكانت مفاجأة سعيدة للغاية وكنت فخورة بهذا التكريم ".

وتابعت منى صلاح ذو الفقار :" وزارة الداخلية قررت تكريم كافة أبطال الشرطة على مدار السنوات الماضية، وهذه نماذج لأبطال ضحوا بحياتهم من أجل مصر والحفاظ على الأمن والاستقرار ".

واكمل منى صلاح ذو الفقار :" لم اكن أعلم شيء عن بطولات والدي أثناء خدمته في الشرطة المصرية لأنه لم يحكي لنا شيء عن عمله بالداخلية "، مضيفة:" والدي كان له دور في معركة الإسماعيلية ومواجهة الاحتلال الإنجليزي ".