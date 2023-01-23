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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منى صلاح ذو الفقار: أبي تطوع للكفاح ضد المحتل الأجنبي.. فيديو

صلاح ذو الفقار
صلاح ذو الفقار

كشفت منى صلاح ذو الفقار، ابنة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، كواليس تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي اسم والدها، اليوم، على هامش احتفالات عيد الشرطة الـ 71 بأكاديمية الشرطة.

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طايرة من الفرح.. منى ذو الفقار تعلق على تكريم الرئيس السيسي لوالدها |فيديو

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ابنة صلاح ذو الفقار: شرف لي تكريم والدي في عيد الشرطة | فيديو

وقالت منى صلاح ذو الفقار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، عن التكريم: «كنت طايرة، أول مرة أحضر تكريم لبابا على أنه بطل وطني تطوع للكفاح ضد المحتل الأجنبي، وشارك الفدائيين المقاومة في الدفاع عن الوطن».

 

وأضافت منى صلاح ذو الفقار، اليوم الاثنين، أنه للمرة الأولى تحضر تكريم والدها؛ الذي شارك في ملحمة الشرطة بمعركة الإسماعيلية يوم 25 يناير 1952؛ واستطاع التصدي، مع مجموعة من أبناء الوطن الشرفاء، للمحتل الأجنبي، ورفضوا تسليم المدينة، ودافعوا عنها حتى اللحظة الأخيرة.

 

وأوضحت منى ذو الفقار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، أن العائلة فخورة جدًا وفي غاية السعادة لهذا التكريم الذي جاء في وقته، لافتة إلى أن والدها كان ضابطً للشرطة، وعمل مدرسًا في كلية البوليس، وتولى مسئولية انتقال المستجدين في الشرطة للحياة الشرطية.

 

ولفتت نجلة صلاح ذو الفقار، إلى أنه أيام العدوان الثلاثي على مصر، توجه والدها إلى خط القناة رفقة مستجدين، من رجال الشرطة، وحصل على هذا الموقف نوط الواجب من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

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