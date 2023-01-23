ابنة صلاح ذو الفقار: شرف لي تكريم والدي في عيد الشرطة | فيديو

أكدت الدكتورة منى ذو الفقار، ابنة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، أنه سيتم تكريم والدها الضابط اليوم، من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف خلال احتفال الشرطة بعيدها الـ 71، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، و الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أنها سعيدة بتكريم والدها من قبل الرئيس السيسي.



ولفتت إلى أن :" هذا العام يتم تكريم أبطال الشرطة، وأن لها الشرف أن والدها واحد منهم، وأن أبطال الشرطة كان لهم دور كبير فى حماية الوطن".



وتابعت أن والدها شارك فى معركة الإسماعيلية وكان بطل من أبطالها، وأن توثيق البطولات من قبل وزارة الداخلية أمر جميل و عظيم، ويشجع الأجيال لـ حماية الوطن، يصبحوا أبطال.



وأشارت إلى أن وزارة الداخلية تقدم خدمات كثيرة للمواطنين، معلقة :" أى حاجة ممكن تطلع من خلال الانترنت.. رخصة شهادة".

