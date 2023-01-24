إعدام أغذية منتهية الصلاحية في حملة على الأسواق ومحلات الجزارة بمدن سيناء

نفذت مديرية الطب البيطري في محافظة شمال سيناء، حملة مشتركة بالتعاون مع قسم مباحث التموين ومديرية التموين ومديرية الصحة، للمرور على الأسواق ومحلات الجزارة بمدينة العريش ، تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، ، حيث تمكنت اللجنة من ضبط كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية الغير صالحه للاستخدام الأدمي.

غير صالحة للاستهلاك الادمي

وقالت الدكتورة عبير حجاب مدير عام الطب البيطري، أنه تم اعدام عدد من السلع والموا الغذائية المضبوطة بناء علي قرار النيابة بأنها غير صالحة للاستهلاك الادمي.

وجرى تحرير المحاضر اللازمة، بمعرفة الأجهزة المختصة.