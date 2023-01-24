اعتماد الموازنة التخطيطية لشركتى مصر والتعاون للبترول للعام المالى 2023/2024

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن ما تشهده شركات توزيع وتداول المنتجات البترولية من تطوير يحقق لها عدداً من المزايا الهامة، وهى تقديم خدمات متميزة تستحقها السوق المصرية من خلال توفير منتجات عالية الجودة، واستثمار ما تملكه من قدرات وإمكانيات فى دعم حصتها بالسوق المصرية وزيادة حصتها التصديرية، خاصة بالقارة الأفريقية التى تجمعها بمصر روابط وعلاقات عميقة الأواصر وتاريخ ممتد من الشراكة القوية.

ولفت الملا إلى أهمية مراعاة سياسات التسعير فى الأسواق التصديرية فى ظل المنافسة القوية بهذه الأسواق التى تشهد نمواً مستمراً، كما لفت لأهمية استمرار تقديم خدمات متميزة فى مجالى تموين السفن والطائرات استثماراً لموقع مصر الجغرافى وتطويرها كل مرافق خدمة حركة الطيران والملاحة والتجارة.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، خلال رئاسة الجمعيتين العامتين اللتين اعتمدتا الموازنة التخطيطية لعام 2023/2024 لكلا الشركتين، اللتين قدمهما المهندس أيمن نجيب، رئيس شركة التعاون للبترول، والمهندس محمد ماجد، رئيس شركة مصر للبترول، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن البرامج التى ينفذها قطاع البترول فى جميع شركاته سواء تحديث الكيانات والمعدات والتحول الرقمى وتحسين كفاءة الاستهلاك وغيرها من برنامج التطوير والتحديث ستزيد من قدرة الشركات التنافسية وزيادة مرونة أدائها.

وقال إن الاستقرار الذى تشهده السوق المحلية الفترة الأخيرة فى توفير جميع الاحتياجات البترولية منح قطاع البترول وشركاته فرصة قوية لتحديث كياناته وتوسعها فى تحسين وتطوير الخدمات المؤداة بالسوق، وكذلك الاهتمام بمشروعات التحول والربط الرقمى، وترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ومشروعات التوافق البيئى والتدريب وصقل خبرات العاملين.

وأشاد الملا، خلال جمعية شركة التعاون للبترول، بجهودها التطويرية والشكل المتميز التى أصبحت عليه محطات التموين بالوقود ومنافذ التوزيع وخدمات المنتجات الكيماوية، وما حققته من توسع فى أسواق التصدير، وجهودها فى تنفيذ خطط التوسع فى محطات التموين المتكاملة فى المدن الجديدة، خاصة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أهمية الإسراع فى تنفيذ تلك المحطات.

وخلال جمعية شركة مصر للبترول، أكد الوزير أهمية ما تقوم به من استغلال ما تملكه من إمكانيات، لافتاً إلى تطور شراكتها مع بتروناس الماليزية فى مجال طرح زيوت جديدة بالسوق المحلية باستغلال الإمكانيات الكبيرة لمصنع خلط الزيوت التابع لها.

كما أشاد بما تقدمه من خدمات متكاملة فى مجال تموين الطائرات بجميع المطارات المصرية، موجهاً بمراعاة التطوير والتحديث المستمر لمعداتها المستخدمة فى هذا الإطار بما يحقق لها الاستمرار بتميز فى المنافسة بهذا المجال، ولفت إلى أن تلك واحدة من نقاط تميز مصر للبترول، والحفاظ عليها يتأتى من المتابعة المستمرة لمتطلبات هذه السوق الحيوية، خاصة أن مطارات مصر تمثل جهات ربط مهمة فى سوق النقل الجوى.

حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى علاء البطل، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، ونوابه، والدكتور مجدى جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والدكتور هشام لطفي، مساعد الوزير للشئون القانونية، والمحاسب هشام نور الدين، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمحاسب أشرف قطب، وكيل الوزارة للشئون المالية، واللواء مجدى عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمن، وأحمد راندى، رئيس الإدارة المركزية للاتصالات، والمهندس محمود ناجى، معاون الوزير للنقل والتوزيع، والمحاسب عبد الحميد دسوقى، وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات، ومحمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وممثلو وزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.

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