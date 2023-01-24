إجراء سعودي عاجل لخفض أسعار العقارات بالمملكة.. تفاصيل

أكد وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل، أن "أسعار العقار بالوقت الراهن مبالغ فيها قليلا، لذا نحتاج إلى ضخ أراضٍ كبيرة في مدن التمركز الرياض وجدة والدمام".

وقال الوزير السعودي خلال كلمة في منتدى مستقبل العقار بالرياض: "القيادة دعمتنا (الوزارة) بعدد كبير من الأراضي، والتي سنطلقها قريبا، للتأكد من تسليمها للمواطنين وحصولهم على مساكن بجودة حياة طموحة، ضمن ضواحٍ سكنية متكاملة، يجد فيها الساكن كل ما يحتاج له، وستكون داخل المدن".

وأضاف: "إننا بحاجة لتجارب ناجحة في دول أخرى، تساعدنا في هذا الإطار، حيث نحتاج إلى مطورين يتفهمون الضواحي السكنية الكبيرة، وسنعلن عن أسماء مطورين إقليميين وعالميين سيتواجدون في المملكة، ليس لمنافسة المطورين المحليين، لكن احتياج السوق السعودية من المطورين كبير جدا، ونحتاج إلى لاعبين متنوعين يقدمون خدمات مختلفة".

ولفت الوزير السعودي إلى أنه تم توقيع اتفاقيات مع 3 شركات صينية خلال زيارة رئيس الصين الأخيرة.

وذكر أنه مع حجم المشاريع الكبيرة التي انطلقت مع رؤية السعودية، فإن حجم المقاولين قد لا يغطي الطلب الموجود في السوق، ونحن نحتاج إلى طرح وحدات كبيرة.