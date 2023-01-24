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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أقرب الرجال إلى قلب وعقل الزعيم عبدالناصر.. مصطفي بكري ينعى سامي شرف

جنازة سامي شرف
جنازة سامي شرف

نعى الإعلامي مصطفي بكري، الراحل سامي شرف، وزير شئون رئاسة الجمهورية الأسبق، ومدير مكتب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب مصطفي بكري في تويتة له: “اليوم ودعنا واحدا من أشرف الرجال إلي مثواه الأخير ، أحد أقرب الرجال إلي قلب وعقل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ، رحم الله السيد سامي شرف مدير مكتب الزعيم الراحل”.

تشييع جثمان سامي شرف إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة .. فيديو صور

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وتمت منذ قليل صلاة الجنازة علي جثمان الراحل سامي شرف، وزير شئون رئاسة الجمهورية الأسبق، ومدير مكتب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، من داخل مسجد أبو المكارم بمنطقة صلاح سالم.

وعقب الانتهاء من صلاة الجنازة، شُيع جثمان سامي شرف إلي مثواه الأخير داخل مقابر العائلة، بمنطقة صلاح سالم بالقاهرة.

وسيطرت مشاعر الحزن والألم علي عائلة الراحل سامي شرف، أثناء صلاة الجنازة، ولحظات الوداع الأخيرة قبل دفنه بمقابر العائلة. 

وحرص علي حضور صلاة الجنازة وتشييع جثمان سامي شرف لمثواه الأخير، كل من عبد الحكيم عبد الناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وزكريا عزمي ، والإعلامي مصطفي بكري، والإعلامي حمدي رزق، والفنان سامح الصريطي. 

وتوفي مساء أمس سامي شرف، وزير شئون رئاسة الجمهورية الأسبق، ومدير مكتب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وذلك عن عمر يناهز الـ 94 عامًا بعد صراع مع المرض.

سامي شرف

ولد سامي شرف مدير مكتب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في عام 1929 بحي مصر الجديدة بالقاهرة، و التحق بالكلية الحربية عام 1946، وتخرج منها عام 1949، وجرى تعيينه في سلاح المدفعية برتبة الملازم.

وخدم سامي شرف مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الراحل أنور السادات.

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