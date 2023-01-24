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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

رئيس مياه أسيوط يتابع انتظام وجودة الخدمات بقرى المركز

صدى البلد

أجرى المهندس على الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، جولة ميدانية بمحطات مياه مركز أسيوط يرافقه مصطفي بدران عضو مجلس الشعب بمركز أسيوط وعدد من مسئولي الوحدات المحلية ورؤساء القطاعات الجغرافية بالشركة ومدير منطقة مركز أسيوط للاطمئنان على جودة المياه وضغوطها بالمنطقة.

وتفقد رئيس مياه أسيوط، والوفد المرافق، محطة مياه المطيعة المرشحة والتي تضم عدد(4) محطات كومبكت، وعدد (2) بئر ارتوازي للاستعانة بهما في أوقات الذروة، ويبلغ تصرف الطاقة الإنتاجية للمحطة  180 ل/ث لتغذية قرية المطيعة بالكامل وقد تم عمل إحلال وتجديد ورفع كفاءة الموقع العام للمحطة ضمن أعمال خطة الاحلال والتجديد التي توجهها الشركة لرفع كفاءة أصولها الإنتاجية.

كما تفقد محطة مياه النمايسة بمركز أسيوط المحطة الارتوازي التي تضم محطة معالجة حديد ومنجنيز بطاقة إنتاجية 90 ل/ث لتغذية قرية النمايسة، وأولاد على، وأولاد إبراهيم، والشغبة، وجارى التنسيق مع مسئولي مديرية الصحة لعمل إحلال وتجديد لعدد(2) بئر ارتوازي بالمحطة لزيادة ضغط المياه خاصة في فصل الصيف.

والتقى رئيس مياه أسيوط، عددا من المواطنين للاطمئنان على جودة وسلامة المياه والتحقق من وصول المياه بضغط مناسب، لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

أسيوط الوادى الجديد

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