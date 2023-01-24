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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل حفلها بالكويت.. أصالة تخضع لجلسة تصوير |شاهد

صدى البلد

خضعت النجمة أصالة لجلسة تصوير جديدة مليئة بالأناقة والجاذبية والهدوء، حيث ظهرت بعدة فساتين باللون الذهبي والسماوي.

ونالت الإطلالة إعجاب العديد من متابعيها، حيث كان المكياج الخاص بها جذاب ومميز للغاية، وأعجب محبيها بجلساتها الأخيرة والتي تظهر فى كل مرة بإطلالة مثيرة.

من جانب آخر تستعد الفنانة أصالة نصري لإحياء حفل غنائي برفقة الفنان السعودي نبيل شعيل في الكويت خلال الفترة المقبلة، ضمن احتفالات مهرجان فبراير الذي تقيمه الكويت سنويا لمواطنيها.
وقسمت الهيئة المنظمة لحفل أصالة ونبيل شعيل في الكويت التذاكر إلى فئات، متمثلة في الآتي: «150 دينارًا كويتيًا الماس، 120 دينارًا البلاتين، 100 دينار ذهب، 80 دينارًا فضة، 60 دينارًا برونزية.

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جلسة تصوير جديدة انستجرام الكويت الفنانة اصالة اصالة نصرى نبيل شعيل

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