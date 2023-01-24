عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف تساهم مبادرة ابدأ في دعم وتطوير الصناعة المصرية؟.. فيديو

مبادرة ابدا
مبادرة ابدا

كشف المهندس مينا وليم، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ؛ الهدف من تدشين المبادرة، ودورها في دعم وتطوير المجمعات والمناطق الصناعية، ومساعدة المتعثرين من أجل عودتهم للصناعة مجددًا.

txt

مبادرة ابدأ.. تعاون جديد للبنك المصري لتنمية الصادرات لتوفير التمويل لمستثمري طربول

وقال مينا وليم، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إن المبادرة تُسهّل الدعم للمتعثرين من خلال فريق عمل مركزي؛ حيث تمثّلت معظم مشاكلهم في توفير مواد خام، وتسهيل استخراج التراخيص التي تساعدهم على التوسع في النشاط.

وأضاف عضو مبادرة ابدأ، اليوم الثلاثاء، أنه من ضمن أهداف المبادرة كان تقليل الفاتورة الاستيرادية، لافتًا إلى أنه تم مساعدة المصانع ودعمها في توفير مستلزمات الإنتاج، كما يتم التوصل مع أعضاء المبادرة من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني، وكذلك يتم مساعدة من يريدون تدشين مشروع جديد.

وأوضح مينا وليم، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، أن أعضاء المبادرة يقومون بالمساعدة، أيضًا، من خلال حل المشكلات القائمة، كما يتم مساعدته في عمل دراسة جدوى للأنشطة الصناعية الجديدة، واستكمال الأوراق المطلوبة، وكيفية الحصول على التمويل اللازم.

المبادرة الوطنية ابدأ عزة مصطفي برنامج صالة التحرير أهداف المبادرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نكران الجميل| كلوب يرحب برحيل محمد صلاح.. وهذه وجهته المقبلة

فضيحة داخل ملعب المحلة|كيف أسقط زعيم الفلاحين الزمالك ومدربه في 15 دقيقة

خالد الغندور يعلق على خسارة الزمالك أمام غزل المحلة

عقب قرار الانضباط.. هاشتاج كهربا جمهور الأهلي معاك يكتسح تريند تويتر

حقيقة إقرار القومي للأجور زيادة جديدة في المرتبات.. تفاصيل مهمة

مصير محمود كهربا.. تعرف على قرار الانضباط ضد لاعب الأهلى

عاجل.. مرتضى منصور يعلن رحيل فيريرا عن الزمالك

رصيد الستر خلص.. أجر مساعدة دينا الشربيني 6500 جنيه يوميا.. تفاصيل صادمة

موضوعات متعلقة

صلاة واحدة تكفيك ما أهمك طوال النهار.. لا تتركها أبدا

ترشيحاتنا

قضية جديدة لـ مرتضى منصور ضد أحمد عيد عبدالملك.. الحكم غدا

اليوم آخر فرصة.. نهاية التقديمات لوظائف مجلس الدولة دفعة 2022

عضو بـ اتحاد كرة يكشف تفاصيل وأسباب استقالة كلاتنبرج من لجنة الحكام..فيديو

بعد تعيين مدير فني جديد .. مرتضى منصور يطلب الدعم من الجماهير

بعد قرار ألمانيا.. النرويج تدرس إرسال 8 دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

60 دقيقة.. محمد شريف يهدر الهدف الثاني للأهلي أمام البنك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببشر الليمون .. جربي طريقة عمل البودينج

لتجنب التشوهات.. الحوامل عليهن إجراء هذا الفحص 7 مرات

بداية من الخميس.. المفوضية الأوروبية تسمح بتناول الحشرات

اعرفها قبل ما تعملها .. مضاعفات عملية حصوات الكلى

فيديو

“مراتي جابت هدية لعشيقها من فلوسي”.. زوج لمحكمة الأسرة: مش قادر أحكي اللي حصل|فيديوجراف

عاكس مراته.. تفاصيل مؤلمة في حادث شبرا الخيمة

مفاجأة سارة بالترم الثاني.. قرارات هامة من وزير التربية والتعليم| تغطية خاصة

بعد هجوم مرتضى منصور.. كلاتنبرج يعلن استقالته من رئاسة لجنة الحكام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ