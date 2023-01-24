كيف تساهم مبادرة ابدأ في دعم وتطوير الصناعة المصرية؟.. فيديو

كشف المهندس مينا وليم، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ؛ الهدف من تدشين المبادرة، ودورها في دعم وتطوير المجمعات والمناطق الصناعية، ومساعدة المتعثرين من أجل عودتهم للصناعة مجددًا.

وقال مينا وليم، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إن المبادرة تُسهّل الدعم للمتعثرين من خلال فريق عمل مركزي؛ حيث تمثّلت معظم مشاكلهم في توفير مواد خام، وتسهيل استخراج التراخيص التي تساعدهم على التوسع في النشاط.

وأضاف عضو مبادرة ابدأ، اليوم الثلاثاء، أنه من ضمن أهداف المبادرة كان تقليل الفاتورة الاستيرادية، لافتًا إلى أنه تم مساعدة المصانع ودعمها في توفير مستلزمات الإنتاج، كما يتم التوصل مع أعضاء المبادرة من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني، وكذلك يتم مساعدة من يريدون تدشين مشروع جديد.

وأوضح مينا وليم، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، أن أعضاء المبادرة يقومون بالمساعدة، أيضًا، من خلال حل المشكلات القائمة، كما يتم مساعدته في عمل دراسة جدوى للأنشطة الصناعية الجديدة، واستكمال الأوراق المطلوبة، وكيفية الحصول على التمويل اللازم.