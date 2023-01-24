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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأعلى للآثار: الانتهاء تماما من إظهار جميع نقوش معبد هابو.. فيديو

الدكتور مصطفى وزيري،
الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن عمليات ترميم معابد الأقصر بدأت منذ ما يقرب 3 سنوات تقريبا، لافتا أن العمل جاري بالتوازي في معبد دندرة والعمل بدأ مؤخرا في أبيدوس، بينما معبد هابو استغرق ترميمه عام واحد وجرى الانتهاء منه.  

وأضاف "وزيري"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه جرى البدء في ترميم معابد الكرنك منذ عام، وجرى الانتهاء من 37 عامود من صالة الأعمدة التي بها 134 عامود.

 

 مقصورة الإسكندر الأكبر

ولفت أنه جرى الانتهاء من ترميم المقاصير في معبد الأقصر مثل مقصورة الإسكندر الأكبر والغرف الجانبية، كما جري ترميم معبد إسنا، موضحا أنه ظهر ألوان أروع ما يكون وتيجان أعمدة نتيجة للترميم في معبد إسنا.

مصطفي وزيري الأعلى للأثار ترميم معابد الأقصر معابد الكرنك معبد الأقصر

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