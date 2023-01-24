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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تمزيق المصحف الشريف .. ماذا يحدث في هولندا؟

تمزيق المصحف الشريف
تمزيق المصحف الشريف .. ماذا يحدث في هولندا ؟

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة عن قيام اليوم الثلاثاء زعيم جماعة بيجيدا المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا إدوين واجنسفيلد، بتمزيق المصحف الشريف وحرقه في لاهاي.

 

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، بأشد العبارات الظواهر العنصرية في حرق أو تمزيق المصحف الشريف والتي كان آخرها ما حدث في هولندا هذا اليوم.

 

واعتبرت الأمر امتدادًا لثقافة الكراهية والعنصرية وعدم الاعتراف بالآخر ومحاولة للمساس والاعتداء على مبادئ حقوق الإنسان والتعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة وحرية الرأي والرأي الاخر، واعتداء صارخ على مشاعر ملايين المسلمين.

 

وفي السياق، طالبت الخارجية الجهات الدولية كافة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير القانونية لمنع تكرار مثل هذه الممارسات الاستفزازية.

 

ودعت الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات الأممية المختصة بسرعة المبادرة لحراك دولي فاعل لتعزيز ثقافة التسامح وتجريم مرتكبي هذه الانتهاكات ومن يقف خلفهم..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

 

تمزيق المصحف الشريف تسنيم خيري إدوين واجنسفيلد زعيم جماعة بيجيدا هولندا

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