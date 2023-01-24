وفاء الكيلاني عن شنب زوجها تيم حسن: نفسي أحلقهوله وهو نايم

عبرت الإعلامية وفاء الكيلاني عن رغبتها في إزالة “شنب” زوجها الممثل السوري تيم حسن الذي ظهر به في حفل Joy awards، منذ يومين، وترشحه لنيل جائزة عن فيلم “الهيبة”.

وظهر تيم حسن بشنب غريب الشكل، وهو المظهر الذي اضطر للحفاظ عليه بسبب تصوير أحد أعماله حاليا، “مسلسل الزند”، وردا على سؤال المذيعة حول رأيها في لوك زوجها كان لوفاء الكيلاني تعليق ساخر وغريب.

وقالت وفاء الكيلاني عن شنب تيم حسن:" نفسي أحلقهوله وهو نايم.. والمعجبين مش بيقلوا حتى لو الشنب واخد من وسامته".

ويعد فيلم "الهيبة" الذي يقوم ببطولته تيم حسن ومنى واصف وسعيد سرحان وزينة مكي، ومن إخراج وتأليف سامر البرقاوي، هو المحطة الأخيرة في مشوار العمل الفني الشهير "مسلسل الهيبة" الذي انطلق قبل 5 سنوات ولاقى نجاحا.



فيلم "الهيبة" الذي تدور أحداثه في بلغاريا وتركيا واحد من أبرز أفلام الإثارة والأكشن وأضخم الأعمال الفنية العربية التي تم إنتاجها حيث بلغت ميزانيته 4 مليون دولار وتم الاستعانة بفريق من المجازفين الأجانب وأكثر من 700 كومبارس تم استخدامهم في عملية اقتحام سور بلغاريا الحدودي.