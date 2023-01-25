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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الفنان إسماعيل فرغلي: أكرم حسني بعتبره وش السعد عليا..وهناك كيمياء بيننا..فيديو

الفنان إسماعيل فرغلي
الفنان إسماعيل فرغلي

أكد الفنان إسماعيل فرغلي،  أن مسلسل مكتوب عليا، أعطاني مساحة كبيرة، لتقديم دور مميز، مشيرا إلى أنه فتح الباب له لتقديم العديد من الأدوار الجديدة.

 

وقال إسماعيل فرغلي، خلال لقاء له لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن الفنان أكرم حسني، بعتبره وش السعد عليا في مسلسل “مكتوب عليا”، مؤكدا أنه كان لدي يقيم بنجاح العمل.

 

وتابع الفنان إسماعيل فرغلي، أن الفنان اكرم حسني شخص مميز على المستوى الإنساني، وكان هناك كيمياء في العمل بيني وبينه، ولا أقوم بتعدي حدودي في العمل، خاصة أنه بطل العمل، ولكنه كان يقوم بدعمي في العمل بشكل كبير.

 

أبدى سعادته بنجاح العمل

وأشار إسماعيل فرغلي إلى أنه انتهينا من مسلسل “مكتوب عليا” في يوم 27 رمضان، وكنا نتابع دائما ردود فعل الجمهور بشكل دائم، خاصة أنه كان هناك تعليق من النجم العالمي محمد صلاح، والذي أبدى سعادته بنجاح العمل.

 

 

إسماعيل فرغلي الفنان اكرم حسني مسلسل مكتوب عليا مصر سي بي سي

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