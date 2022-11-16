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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسماعيل فرغلي: نجاحي في مسلسل مكتوب عليا كرم من ربنا

اسماعيل فرغلي
اسماعيل فرغلي

قال الفنان إسماعيل فرغلي، أن مسلسل مكتوب عليا، فتح الباب له لتقديم العديد من الأدوار الجديدة.


وأشار خلال استضافته في برنامج صاحبة السعادة، أن مشاركته في المسلسل كان بالصدفة وجاء قبل البدء في العمل بيوم واحد بسبب فيروس كورونا، مرددا: ربنا كان مرتب كل حاجة بكرم ما بعده كرم.

وأعرب  عن سعادته بـ  نجاح دوره في مسلسل مكتوب عليا وردود فعل الجمهور على الشخصية التي قدمها في العمل.


ضم المسلسل العديد من النجوم أبرزهم، أكرم حسني، هنادي مهنا، أيتن عامر، عمرو عبد الجليل، هلا رشدي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي، ودارت أحداث العمل في إطار كوميدي وحقق نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض أول حلقة من العمل.

وشارك أيضا إسماعيل فرغلي في مسلسل أحلام سعيدة بطولة الفنانة يسرا، والذي عرض في السباق الرمضاني 2022  ومسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي ومي عمر، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال دوره في هذه الأعمال.

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