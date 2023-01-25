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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انهيار عقار مكون من 3 طوابق في البحيرة .. شاهد

إنهيار عقار مكون
إنهيار عقار مكون من 3 طوابق دون حدوث خسائر بشرية بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، قبل قليل، حادث انهيار عقار مكون من 3 طوابق بأحد العقارات في منطقة «شارع الوكالة»، بمدينة دمنهور، دون حدوث أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، وجرى فرض كردون أمني حول العقار، كما تم إخلاؤه من السكان قبل انهياره، وبيان حالته.

انهيار عقار مكون من 3 طوابق دون حدوث خسائر بشرية بالبحيرة
انهيار عقار مكون من 3 طوابق دون حدوث خسائر بشرية بالبحيرة
انهيار عقار مكون من 3 طوابق دون حدوث خسائر بشرية بالبحيرة
انهيار عقار مكون من 3 طوابق دون حدوث خسائر بشرية بالبحيرة
انهيار عقار مكون من 3 طوابق دون حدوث خسائر بشرية بالبحيرة
انهيار عقار مكون من 3 طوابق دون حدوث خسائر بشرية بالبحيرة
انهيار عقار مكون من 3 طوابق دون حدوث خسائر بشرية بالبحيرة
انهيار عقار مكون من 3 طوابق دون حدوث خسائر بشرية بالبحيرة


وتلقت أجهزة مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور شرطة دمنهور، يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة «شارع الوكالة »، دون الإبلاغ عن سقوط أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح نتيجة الحادث.

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وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة شرطة دمنهور وقوات الحماية المدنية ، التابعة لمركز ومدينة دمنهور، وفريق الأزمات بالوحدة المحلية والإدارة الهندسية بمدينة دمنهور، وجرى فصل المرافق عن المكان، وفرض كردون أمني لحماية المواطنين.

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