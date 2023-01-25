عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ساندر بيتشاي يدافع عن قرار تسريح موظفي جوجل.. والذكاء الاصطناعي أحد الأسباب

بيتشاي يدافع عن
بيتشاي يدافع عن قرار تسريح عشرات المئات من موظفي جوجل

دافع ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل في اجتماع له مع الموظفين عن حملة التسريح الكبيرة التي طالت أكثر من 12 ألف موظف في الشركة خلال الأيام القليلة الماضية، كما أكد على أن  المكافآت والحوافز ستشهد تخفيضا أيضا. 

 

وفي اجتماع له مع عدد من مسئولي شركة جوجل، قال بيتشاي إنه من المحزن فقدان بعض الزملاء الجيدين في الشركة، مضيفا أنه يتفهم القلق الموجود لدى الموظفين الحاليين. 

 

وحصلت شبكة CNBC الأمريكية على تسجيل صوتي لما دار في الاجتماع، حيث ناشد بيتشاي الموظفين بأن يظلوا متحفزين في الوقت الذي تواجه فيه جوجل منافسة شديدة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي. 

 

وقال بيتشاي إنه تشاور مع مؤسسي شركة جوجل، سيرجي برين ولاري بيج ، بالإضافة إلى مجلس الإدارة، مضيفا أن “عام 2021 كان يمثل أحد أقوى الأعوام التي شهدتها الشركة على الإطلاق في تاريخها، ومع نمو الإيرادات بنسبة 41٪ ، زادت جوجل من عدد الموظفين لمطابقة هذا التوسع ، وأن الشركة كانت تفترض استمرار النمو". 

 

وأشار بيتشاي إلى أنه ستكون هناك تخفيضات في مكافآت وحوافز المسؤولين التنفيذيين ، لكنه قدم تفاصيل محدودة لهذا الشأن، كما قال “إن جميع نائبيه سيشهدون انخفاضًا كبيرًا للغاية في مكافآتهم السنوية هذا العام”، مؤكدا "كلما كنت أكبر سنًا ، كلما كان راتبك مرتبطًا بالأداء".  

 

وقالت مديرة شؤون الموظفين في جوجل أنه فيما يتعلق بمعايير التخفيضات فإن المديرين التنفيذيين نظروا في المجالات التي كان العمل فيها ضروريًا ، ولكن كان لدى الشركة عدد كبير جدًا من الموظفين بالإضافة إلى الأماكن التي لم يكن العمل فيها حرجًا. 

 

وأكد مسؤولون تنفيذيون أن 750 من كبار المسئولين في الشركة شاركوا في العملية مضيفين أن الأمر استغرق بضعة أسابيع لتحديد من سيتم تسريحه. 

 

 وكانت جوجل قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن تسريح حوالي 12 ألف موظف، ما يقرب من 6 ٪ من القوى العاملة بدوام كامل في الشركة، الأمر الذي أثار موجة كبيرة من الغضب بين الموظفين، الذين أرادوا إجابات بشأن المعايير التي تم استخدامها لتحديد من سيبقى ومن سيغادر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلق على خسارة الزمالك أمام غزل المحلة

قضية جديدة لـ مرتضى منصور ضد هذا اللاعب.. الحكم غدا

مشادة بين فيريرا وإسماعيل يوسف.. وتعليق ناري من أحمد موسى

حقيقة إقرار القومي للأجور زيادة جديدة في المرتبات.. تفاصيل مهمة

تظهر خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

بلفظ غير لائق |جماهير الزمالك تسب مصطفي شلبي نجم الفريق

بعد إقالته.. فيريرا يُفاجئ الزمالك بطلب صادم | تفاصيل

قرار عاجل من كولر مع لاعبي الأهلي بسبب كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

حادثة غريبة .. كلب يطلق النار على مالكه ويقتله بأمريكا

الكرملين يفجر مفاجأة: بوتين لم يجر أي محادثات مع زيلينسكي منذ سنوات

بعد إقالته .. تعليق ناري من زوجة فيريرا ضد مرتضى منصور

العراق يبيع نفطا بأكثر من 7.7 مليار دولار في ديسمبر

بايدن يعتزم الإعلان عن إرسال دبابات من طراز أبرامز لأوكرانيا اليوم

اندرو تيت.. متهم بالإتجار بالبشر ويغرد بآيات قرآنية من داخل السجن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بناء أكبر سفينة سياحية في العالم بمواصفات مبهرة.. تفاصيل

لحماية بيتك من السرقة .. لا يفوتك تنفيذ هذه الحيلة

اندرو تيت.. متهم بالإتجار بالبشر ويغرد بآيات قرآنية من داخل السجن

نتائجها سريعة جدًا.. وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر

فيديو

مش غلبانة ولا فقيرة.. تفاصيل جديدة وصادمة لمساعدة دينا الشربيني المتهمة بالسرقة

تهديد الدولار.. قرارات تضعف سيطرة الأخضر على اقتصاد العالم

تمزيق المصحف الشريف .. ماذا يحدث في هولندا؟

“مراتي جابت هدية لعشيقها من فلوسي”.. زوج لمحكمة الأسرة: مش قادر أحكي اللي حصل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ