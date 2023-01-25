هشام ماجد وشيكو يكشفان عن صور جديدة من كواليس "اللعبة “

كشف النجمان هشام ماجد وشيكو عن صور جديدة من كواليس مسلسل “اللعبة 4” دورى الأبطال عبر حسابهما بتطبيق انستجرام.

وعلقوا على الصور :" اللعبة نازلة قريبا جدا".

ومن المقرر طرح "اللعبة 4“ دورى الأبطال فى شهر فبراير المقبل .

نشر الفنان هشام ماجد، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر هشام ماجد عبر خاصية “الاستوري”، برفقه كل من الفنان أحمد حلمي، والفنان شيكو، وعلق هشام ماجد علي الصورة كاتبًا: “نهاركم لذيذ”.

مسلسل “اللعبة”:

وتدور أحداث مسلسل “اللعبة” حول “وسيم ومازو” وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، حينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

ويشارك فى بطولة الجزء الجديد من المسلسل، مى كساب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول ومحمد ثروت وأحمد فتحي.