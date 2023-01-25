لحماية بيتك من السرقة .. لا يفوتك تنفيذ هذه الحيلة

يمكننا أن نجعل حياتنا اليومية أبسط وآمنًا وأكثر متعة باستخدام بعض الحيل الذكية. لا يمكننا دائمًا اكتشاف كل هذه النصائح والحيل بمفردنا ، ولكن بمساعدة الأشخاص المبدعين إليك أبرز تلك الحيل وفقا لموقع برايت سايد

1. وضع رقائق الألومنيوم على مقبض الباب

من الضروري بشكل خاص تأمين منزلك عندما تكون بمفردك في الليل.

وتعد إحدى الطرق هي استخدام رقائق الألومنيوم لتغطية مقبض الباب. نتيجة لذلك ، سيكون من المستحيل على أي شخص فتح الباب بهدوء.

كما ستجعل الأمر يبدو كما لو أن شخصًا ما في المنزل ، وهو ما من شأنه أن يثبط عزيمة أي لصوص محتملين.

2. استخدام الشريط لاحتجاز الغبار

قص قطعة من شريط الرسام بطول 5 أو 6 بوصات. مع توجيه الجانب اللاصق للخارج ، قم بطي الشريط من المنتصف بطوله.

ضع النصف السفلي من الشريط أسفل المكان الذي ستثقب فيه. عندما تبدأ في الحفر ، سوف يستقر الغبار على الجانب العلوي للشريط ، لذا تأكد من مواجهته لأعلى.

3. تعليق ملابسك باستخدام سلسلة بلاستيكية

هذا هو أفضل اختراق لتوفير المساحة لخزانة ضيقة طويلة. يمكن تعليق القمصان والملابس القصيرة الأخرى بمساعدة سلسلة معدنية غير مكلفة ومشبك على شكل حرف