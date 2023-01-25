11 تصريحا ناريا لمرتضى منصور فى ليلة إقالة فيريرا وتعيين أسامة نبيه

أطلق المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك 11 تصريحات نارية عقب إقالة فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك وتعيين أسامة نبيه مديراً فنيا خلفا له فى الفترة المقبلة وذلك عبر برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامي خالد الغندور على شاشة قناة الزمالك الفضائية اليوم.

1- تكريم البرتغالى فيريرا

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن مجلس إدارة النادي قرر تكريم البرتغالى فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك عقب قرار المجلس اليوم توجيه الشكر له بعد الخسارة من غزل المحلة .

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن فيريرا مدير فنى كبير ولكن هناك مشاكل فنية وعدم توفيق حال دون تحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم وسنقيم احتفالية رائعة له تقديرا لما قدمه للزمالك خلال الفترة الماضية .

2- عقاب اللاعبين المتخاذلين

اتخذ المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قرارا صارما ضد أى لاعب يتخاذل فى أداء مهامه داخل المستطيل الأخضر بمباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ويكون سببا فى الهزائم واحزان جماهير الزمالك.

قال مرتضى منصور أن أى لاعب لا يقدر فانلة الزمالك ولديه عرضا يليق به وبالنادى عليه إحضاره .

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن أى يتخاذل أو يتدلع فى المباريات وكان سببا فى حالة الحزن الكبير لجماهير الزمالك العظيمة سيتم خصم الملايين التى يتقاضاها منه لأنه لم يسعد الملايين من الجماهير البيضاء التى تعاقدنا معه من أجلها .

3- انضمام عضو جديد

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن أسامة نبيه المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك طلب استعادة أحمد عبدالمقصود من البنك الأهلى لينضم لجهازه المعاون بدلا من محمد صبري الذى سيقود فريق ٢٠٠٣ بالنادى .

وكشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن الجهاز الفنى الجديد للزمالك يضم أمير مرتضى منصور مشرفا عاما ومسىولا عن قطاع الكرة وإسماعيل يوسف مديرا للكرة وأسامة نبيه مديراً فنيا وأحمد عبدالمقصود مدرباً عاما وحسين ياسر المحمدى مدربا مساعدا وأيمن طاهر مدربا للحراس ومحمود فايز محلا للأداء الفنى مع استمرار الجهاز الإداري والطبى .

4 - 3صفقات جديدة

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه سيتعاقد مع ٣ صفقات جديدة قبل نهاية يناير الجاري لدعم الفريق الأول لكرة القدم .

وأشار المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن الصفقات الثلاث الجديدة قاربت على الانتهاء وهم فى مركز المهاجم والوسط والمدافع.

5- كواليس إقالة فيريرا

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك كواليس إقالة البرتغالى فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول لنادى الزمالك عقب الخسارة اليوم من غزل المحلة فى الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز .

قال المستشار مرتضى منصور أن فيريرا مدرب كبير ولكن التوفيق غائب عنه على مدار ٦ مباريات متتالية وإتخذنا قراراً فى مجلس الإدارة عقب الخسارة من الأهلى بتوجيه الشكر له وجهازه المعاون اى كانت نتيجة لقاء غزل المحلة.

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على أن هناك ٩ من أعضاء مجلس الإدارة صوتوا على رحيل فيريرا وعضو واحد صوت على بقاء فيريرا مشيراً أن التصويت كان سريا ولكن بشجاعة كشف اللواء علاء ناجى عضو المجلس أنه ضد رحيل فيريرا بسبب الشرط الجزائي فى عقد البرتغالى .

6- إجتماع الجهاز الجديد

قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن الجهاز الفنى الجديد بقيادة أسامة نبيه المدير الفني للزمالك سيجتمع اليوم لوضع استراتيجية العمل فى الفترة القادمة .

7- جماهير الزمالك عظيمة

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن جماهير الزمالك عظيمة ولم تظهر جهدا من أجل دعم الجهاز الفنى واللاعبين واتضح معدنهم الأصيل عقب حضورهم لاستقلال الحافلات التي وفرها المجلس لنقلهم إلى المحلة رغم الخسارة من الأهلى قبلها .

8- تثبيت مراكز اللاعبين

قال المستشار مرتضى منصور أن جميع اللاعبين سيلعبون فى مراكزهم الأساسية عقب رحيل فيريرا وأن المدير الفني للفريق أسامة نبيه يعلم ذلك جيدا بعد شكواهم من ذلك فى الفترة السابقة.

9- مطالب بدعم الزمالك

طالب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك جماهير القلعة البيضاء بدعم الجهاز الفنى الجديد الذى يضم مجموعة أبناء النادى الذين حصدوا بطولات عديدة للزمالك أثناء لعبهم .

10 - تهنئة غزل المحلة

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على تهنئة جماهير المحلة والجهاز الفني للفريق عقب الفوز على الزمالك مؤكدا أنه دائما يساند الأندية الشعبية خاصة أن الكرة مكسب وخسارة.

11- عيد الشرطة المصرية

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على تهنئة رجال الشرطة المصرية بعيدهم اليوم مؤكدا أنهم ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على أمن الشعب المصري مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أنقذ مصر من الإرهابيين الذين خطفوا مصر عقب نكسة ٢٥ يناير وليست ثورة مدعوما بقوات مصر المسلحة من رجال الجيش والشرطة .