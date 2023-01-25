تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف شاومي الشبابي Poco X5 Pro 

تعتزم شركة شاومي الصينية إطلاق تحفة جديدة للشباب وبسعر مناسب خلال الفترة المقبلة، حيث كشفت تسريبات أن الشركة تعمل على إصدار هاتف شاومي Poco X5 Pro حيث تم اعتماد الهاتف من قبل عدد من وكالات الهواتف الذكية، كما تم رصد موصفاته على منصة Geekbench .

وسيأتي هاتف شاومي Poco X5 Pro بشاشة من نوع OLED ، قياس 6.67 بوصة، وجودة +HD ، مع معدل تحديث 120 هرتز ، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 240 هرتز، وأيضا تعتيم يصل إلى 1920 هرتز، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار.

وسيقدم هاتف شاومي Poco X5 Pro كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية بدقة 108 ميجابكسل، مع كاميرا بوحدة عريضة دقة 8 ميجابكسل، وأخرى للماكرو دقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية دقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وسيعمل هاتف شاومي Poco X5 Pro من نوع بمعالج Qualcomm Snapdragon 778G من شركة كوالكوم الأمريكية المقترنة بسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مع نظام التشغيل Android 12 ، مع واجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 13، بحسب Gizmochina .

وسيحتوي هاتف شاومي Poco X5 Pro على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 67 واط ، مع سعر حوالي 300 دولار أمريكي في السوق العالمية.