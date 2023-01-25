ثقافة حوض الرمال بالأقصر تحتفى برأس السنة الميلادية الجديدة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، من خلال إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث نظم قصر ثقافة حوض الرمال احتفالية بمناسبة العام الجديد وأعياد الميلاد المجيدة تضمنت محاضرة بعنوان"رأس السنة الميلادية الجديدة" تحدث الشيخ مدحت محمود عن الارتباط بين الدين الإسلامي والدين المسيحي والالتفاف حول الوطن وفي الختام تهنئة الأخوة الأقباط، وتحدث طه محمود عن الوحدة الوطنية وتكاتف المصريين في حب الوطن والإنتماء والمحبة والسلام، بجانب ذلك أعد عرض فقرة التنورة وفقرة الساحر وتقديم ألعاب فنية وعرض فقرات فنية من الطلاب المشاركين في الإحتفال من إلقاء شعر عن حب الوطن والوحدة الوطنية والمحبة والسلام.

عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "برنامج الدولة فى تغير حياة المواطن المصرى حياة كريمة" أوضح سيد صدقى تعريف برنامج حياة كريمة ودور الدولة الفعال فى برنامج حياة كريمة للمواطن المصري، بينما أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر محمد جاد المولى قصيدة بعنوان"احتاجني حينما نفترق"، وأمسية شعرية للشاعر يحيى سمير قصيدة بعنوان"برواز خشب"، كما أقام قصر ثقافة حسن فتحى أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير القى قصيدة"غية حمام"، وكذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات أمسية شعرية للشاعر وليد الضوي ألقى قصيدة بعنوان"سقوط"، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية رسم "الاحتفال بأعياد الشرطة" نفذتها شيرين محمد خير أخصائي فنون تشكيلية بالقصر.