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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يبحث تطوير منظومة العمل بالوحدات المحلية ومتابعة تنفيذ المشروعات

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي سكرتير عام المحافظة الجديد

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اللواء علاء بدران ليتولى مهام منصبه الجديد سكرتيرًا عامًا لمحافظة أسيوط، وقدم له خالص التهنئة، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء عمله الجديد. 

كما التقى محافظ أسيوط؛ عدلي أبوعقيل الذي تولى منصب سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية، وخالد درويش، رئيس مركز ومدينة أبنوب، وقدم لهم التهنئة بالمنصب الجديد.

ووجه المحافظ – خلال اللقاء – بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، وتحقيق أعلى معدلات إنجاز وتعظيم الاستفادة من مشروعات المحافظة، وتنمية الموارد الذاتية لزيادتها وترشيد الاستهلاك، فضلاً عن الاهتمام المستمر ورفع معدلات الإنجاز في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي يجرى تنفيذها بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة بواقع 149 قرية و894 تابعا، بإجمالي مشروعات تعدى 2000 مشروع، بتكلفة إجمالية بلغت 44 مليار جنيه حتى الآن، ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية، وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. 

ووجه الشكر لرئيس الجمهورية على إطلاقه المبادرة الرئاسية والمشروع القومي لتطوير الريف لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتنفيذ برامج تنمية الصعيد. 

كما وجه بضرورة النزول الميداني ولقاء المواطنين المستمر والاستجابة السريعة لمطالبهم وحل شكاواهم، وبذل الجهد لتحسين الخدمات المقدمة لهم لتصبح على رأس الأولويات في العمل المحلي.

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وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف العمل وتطوير وتحسين الأداء في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، والانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على السواء على حقوقهم وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك. 

وطالب بالانتهاء من الإجراءات المتبقية للطلبات المقدمة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي، والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017. 

وأكد محافظ أسيوط ضرورة تفعيل دور المتابعة الميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ جميع المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات المرافق التي يجري تنفيذها، فضلًا عن متابعة تنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسئولين في أداء عملهم، والتعامل بكل حسم مع جميع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية، والتصدى لأي محاولة يقوم بها المخالفون، واستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد للقضاء على جميع أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة بناءً على توجيهات القيادة السياسية، وتطوير أداء الإدارة المحلية وضبط منظومة العمل بما يحقق رضا المواطنين.

من جانبه، قال اللواء علاء بدران، السكرتير العام الجديد: “شرفت بتكليفي بالعمل سكرتيرًا عامًا لمحافظة أسيوط، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن أبناء المحافظة والمساهمة في تطوير جميع القطاعات بمحافظة أسيوط”.

يذكر أن اللواء علاء مصطفى عوض بدران تولى عددًا من المناصب القيادية، منها توليه منصب رئيس حي عين شمس في عام 2016، ثم تولى منصب سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة في عام 2018، ثم سكرتير عام لمحافظة الجيزة في عام 2019، ومنها لمحافظة أسيوط.

كان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أصدر الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية لسنة 2023 م، والتي تتضمن تعيين ونقل 125 قيادة محلية في 25 محافظة ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (1) لسنة 2021 بعد حصولهم على جميع الدورات التدريبية والبرامج النظرية والعملية في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومعهد إعداد القادة قبل توليهم مهام عملهم الجديد. 

وتضمنت الحركة السنوية نقل 67 قيادة محلية بالمحافظات، منها نقل اللواء شاكر يونس، سكرتير عام أسيوط، إلى سكرتير عام محافظة الجيزة، ونقل اللواء علاء بدران، من سكرتير عام محافظة الجيزة إلى سكرتير عام محافظة أسيوط، وتصعيد عدلي محمد مصلح أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة سوهاج، إلى سكرتير عام مساعد أسيوط، وتعيين خالد عبد الرؤوف رئيسا لمركز ومدينة أبنوب، وتعيين اللواء محمد عزت رئيسًا لمركز ومدينة القوصية.

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