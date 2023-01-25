محافظ أسيوط: نقل وحدة الغسيل الكلوي بديروط لمستشفى الحميات

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مستشفى ديروط المركزي ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية لتصبح مستشفيات نموذجية لتقدم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.. جاء ذلك خلال لقائه بمكتابه بديوان عام المحافظة مع الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط.



حيث بحث المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مستشفى ديروط النموذجي والإجراءات المنفذة لتذليل بعض المعوقات في إطار الجهود المتواصلة لتذليل أية عقبات التي تواجه معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بالقطاعات الحيوية.



وأصدر محافظ أسيوط توجيهاته بنقل وحدة الغسيل الكلوي بالمبنى القديم بمستشفى ديروط إلى مستشفى حميات ديروط لحين الانتهاء من الأعمال وعودة الوحدة إلى المستشفى الجديد النموذجي الذي يقام على مساحة 17 ألف و749 م2 ويتكون من أرضي و6 طوابق وبطاقة 172 سرير (إقامة وعناية مركزة ومبتسرين وحروق ورعاية حروق) بالإضافة إلى العيادات الخارجية وأقسام النساء والتوليد والغسيل الكلوى والاستقبال والطوارئ والحضانات والحروق والعلاج الطبيعي والأشعة وقسم المعامل وبنك الدم ومركز تجميع البلازما والصيدليات ومخازن الأدوية وقسم التعقيم المركزي وسكن طاقم الأطباء وثلاجة حفظ الموتى.



وطالب المحافظ وكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير الجارى تنفيذها وإعداد تقرير دوري نسب ومعدلات التنفيذ وتذليل أية معوقات تواجه مشروع التطوير مع التنسيق مع مقاول المشروع لتحديد برنامج زمني لنهو الأعمال والمتابعة الدورية بين كافة الأجهزة المعنية للانتهاء من تطوير المستشفيات لتشغيلها ودخولها الخدمة لأهميتها القصوى ضمن المنظومة الصحية بالمحافظة.



من جانبه أوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة إلى إنه يجري تجهيز مكان مخصص بمستشفى حميات ديروط لنقل وحدة الغسيل الكلوي التي تضم 40 جهاز غسيل كلوي من المبنى القديم بمستشفى ديروط لحين الانتهاء من الاحلال والتجديد تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط الذي وجه بعدم النقل خارج مركز ديروط تخفيفًا على الأهالي وحرصًا على راحة المرضى وعدم تحميلهم معاناة بجانب معاناة المرض منوهًا إلى أن العمل يجري وفقًا لخطة محددة للحفاظ على مستوى الخدمات الطبية التي تقدم للمرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات الصحية والتيسير عليهم خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من الأعمال مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة للمستشفيات المركزية والوحدات الصحية التي يجري تطويرها على مستوى مراكز ومدن المحافظة.