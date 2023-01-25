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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرف سوريا المركزي يتحرك لـ ضبط سعر الدولار مقابل الليرة

صدى البلد

تعهّد “مصرف سوريا المركزي” باتخاذ مجموعة من القرارات مستقبلًا، بهدف ضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، وسيعلن عنها خلال الفترة المقبلة.

وبحسب وسائل إعلام سورية، فإن المصرف سيتخذ مجموعة من القرارات وسيعلن عنها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد متابعته المتغيرات الاقتصادية الأخيرة في سوريا والخارج، وبناء على مراجعات مستمرة للسياسات النقدية، والتواصل مع مختلف الفعاليات الاقتصادية للاطلاع على مشكلاتها ومقترحاتها.

وأضاف المصرف أن جملة القرارات المقبلة ستهدف إلى ضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، وتشجيع الإنتاج، وتسهيل توفر السلع في السوق المحلية، بحسب البيان.

ومنذ مطلع العام الحالي، تعهّد “مصرف سوريا المركزي” لعدة مرات بـ”التدخل لضبط سعر الصرف واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات الممكنة لإعادة التوازن الى الليرة السورية، ومتابعة ومعالجة جميع العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف”، وذلك تزامنًا مع وصولها إلى مستويات غير مسبوقة نهاية العام الماضي.

ويأتي بيان المصرف، الذي تعهد بجملة من القرارات المقبلة، بعد أيام على حديث رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة دمشق، غزوان المصري، عن أن المباحثات مع اللجنة الاقتصادية أثمرت عن صدور قرار يسمح للمصدر أن يستورد 100% من حصيلة القطع دون الرجوع إلى المنصة الخاصة بتمويل المستوردات، ويكتفي فقط بإبلاغ مصرف سوريا المركزي، مصطحبًا كتابًا من غرفة الصناعة يثبت ملكيته للبضاعة المصدرة.

وسبقه قرار صادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يقضي بتسعير المواد الاستهلاكية في الأسواق، وفق فواتير تداولية تحرر من المنتجين وتجار الجملة والمستوردين، والذي بدوره سيترك الأسواق في حالة فوضى بالنسبة لأسعار السلع، بحسب خبراء.

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