جلسة تشاورية لاستعراض متطلبات المواطنين من الخطة الاستثمارية ببني مزار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، استعراض متطلبات المواطنين من المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وعقدت الوحدة المحلية لمركز بني مزار ، جلسة تشاورية بحضور عماد حسن رئيس المركز، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوي الهمم.

وتناولت الجلسة، الاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين، بالإضافة إلى الاستماع للاستفسارات حول الخدمات والمرافق والمشروعات التي يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية، وحجم الاستفادة التي تقدمها تلك المشروعات لخدمة أهالي المركز، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

وشهدت فعاليات الجلسة، إقبالا كبيرا من المواطنين واستمرت بضع ساعات متواصلة في حوار مفتوح لسماع جميع المقترحات والاستفسارات.

وأشاد المواطنين بجهود الدولة لتقديم الخدمات التي تتعلق بالحياة اليومية، والحرص الدائم على التواصل مع مختلف الفئات للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم.