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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"إذاعات وتلفزيونات العالم الإسلامي" يدين قيام أحد المتطرفين بهولندا بتمزيق المصحف الشريف

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي

أعرب اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي، عن إدانته واستنكاره الشديد للعمل الدنيء الذي أقدم عليه أحد المتطرفين بهولندا بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية، في خطوة استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم تمثل اعتداء على عقيدتهم، وانتهاكا لقيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكد الاتحاد، في بيان اليوم الأربعاء، ضرورة تجريم ازدراء الأديان والمقدسات، ومحاربة مثل هذه الظواهر العنصرية وغيرها من أعمال التحريض على الكراهية على أساس الدين أو المعتقد، مشددًا على موقفه الثابت والداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف.

حقوق الإنسان التعاون الاسلامي المتطرفين منظمة التعاون الاسلامي الدكتور عمرو الليثي العالم الإسلامي

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