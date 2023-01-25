"إذاعات وتلفزيونات العالم الإسلامي" يدين قيام أحد المتطرفين بهولندا بتمزيق المصحف الشريف

أعرب اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي، عن إدانته واستنكاره الشديد للعمل الدنيء الذي أقدم عليه أحد المتطرفين بهولندا بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية، في خطوة استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم تمثل اعتداء على عقيدتهم، وانتهاكا لقيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكد الاتحاد، في بيان اليوم الأربعاء، ضرورة تجريم ازدراء الأديان والمقدسات، ومحاربة مثل هذه الظواهر العنصرية وغيرها من أعمال التحريض على الكراهية على أساس الدين أو المعتقد، مشددًا على موقفه الثابت والداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف.