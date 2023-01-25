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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بالقطاع الصحي

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

 عقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف  ، اجتماعاً ، لمناقشة مستجدات الموقف الحالي لمشروعات القطاع الصحي ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ، للوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ وتذليل كافة المعوقات التي تواجه سير الأعمال بتلك المشروعات

وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ موقف المنشآت الصحية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة ، والتي تشمل  أعمال رفع الكفاءة للوحدات الصحية بقرى (كفر الجزيرة ، على زيدان ، علي حمودة ، بني ماضي )  ومتابعة موقف تسليم تلك الوحدات بالتنسيق بين دار الهندسة وجهاز التعمير ،خاصة بعد تلافى بعض الملاحظات التي تم رصدها بمعرفة دار الهندسة،فضلاً عن مناقشة مستجدات الوضع المتلعق بالوحدات  الصحية "إنشاء جديد" ونقاط الإسعاف بقرى مركزي ببا وناصر ، حيث وجه نائب المحافظ بالتنسيق بين مديرية الصحة والوحدات المحلية المعنية لسرعة استصدار التراخيص الخاصة بتوصيل المرافق  اللازمة لتلك المنشآت

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حضر الاجتماع : الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ_ منسق عام المبادرة  ببني سويف_ الدكتور أحمد صادق مدير فرع هيئة الإسعاف ببني سويف ، المهندس محمد خلف دار الهندسة ، المهندسة هبة الباجي  مدير عام منطقة تعمير بني سويف والفيوم، الأستاذ أحمد إبراهيم عضو الوحدة المركزية لحياة كريمة بديوان عام المحافظة

 

 

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