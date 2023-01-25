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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 25-1-2023

أسعار الذهب فى الامارات
أسعار الذهب فى الامارات

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء 25 يناير  2023 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الامارات بـ الدرهم الإماراتي.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأربعاء 

تتأثر أسعار الذهب في الامارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الامارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الامارات اليوم الأربعاء مقابل الدرهم الاماراتي:

الذهب عيار 24

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأربعاء للجرام عيار 24  نحو 238.25درهم إماراتى  .

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أسعار الذهب في الامارات اليوم الأربعاء للجرام عيار 22 نحو 218.25درهم إماراتى  .

الذهب عيار 21

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأربعاء للجرام عيار 21 نحو  208.50 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأربعاء للجرام عيار 18 نحو  178.50درهم إماراتى  .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأربعاء للجرام عيار 14 نحو  139 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأربعاء  للجرام عيار 12 نحو 119درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأربعاء لـ الأوقية نحو 7411درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإماراتي اليوم الأربعاء لـ الجنيه الذهب (1668درهم إماراتى ) .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأربعاء لـ الكيلو (238.2درهم إماراتى) .

عوامل تحدد أسعار الذهب في الإمارات:

تعتبر أسعار الذهب اليوم الامارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الامارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الامارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

الذهب اسعار الذهب اليوم الامارات الجنيه الذهب درهم إماراتى

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