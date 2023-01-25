مجلس المكتبات بجامعة الأقصر يوافق على قبول المؤلفات العلمية المهداة لكلية الآثار

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري رقم 21، لمجلس لجنة المكتبات، بحضور أعضاء المجلس.

وافق المجلس على قبول عدد من الإهداءات العلمية، المقدمة من عدة جهات ومنها: مؤَلَف "بيئة المتاحف"، لجاري تومسون، وكذلك عدد ثمانية مؤلفات أكاديمية، مهداة من الأستاذ الدكتور منصور النوبي، العميد الأسبق لكلية الآثار، إلى كلية الآثار بالجامعة، فضلًا عن تسعة مؤلفات أخرى، تمَّ إهداؤها لمكتب رئيس الجامعة.

واستعرضت اللجنة، أعداد المترددين على مكتبات الكليات، والمستعيرين للكتب.

ووجه رئيس الجامعة، بالاهتمام بتطوير ودعم المكتبات، والتي تمثل مصدرًا مهمًا للمعرفة، فضلًا عن دورها في توسيع دائرة الاطلاع أمام الطلاب، وخلق آفاق جديدة فى العلم والمعرفة، مقدمًا الشكر لداعمي المكتبات الجامعية بالمؤلفات المتنوعة.