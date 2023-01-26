أسعار العملات العربية في بنكي مصر والأهلى اليوم الخميس 26-1-2023

شهدت العملات العربية ارتفاعا طفيفا على مدار تعاملات الأسبوع .

ويرصد موقع صدى البلد حركة بيع و شراء العملات العربية امام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 26 يناير 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر .



أسعار العملات العربية



الدينار الكويتي يسجل 97.76هو جنيه

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الخميس فى البنك الأهلي:بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الخميس أعلى العملات العربية سعرا 94.19جنيه للشراء و97.76جنيه .



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الخميس فى البنك الأهلي 7.90جنيه للشراء و7.94جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الخميس فى البنك الأهلي 8.10جنيه للشراء و8.12جنيه للبيع .



أسعار العملات العربية فى بنك مصر



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الخميس فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الخميس أعلى العملات العربية سعرا 94.16جنيه للشراء و 97.76جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 7.90جنيه للشراء و7.94جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الخميس فى بنك مصر نحو 8.10جنيه للشراء و8.12جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الخميس فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الخميس أعلى العملات العربية سعرا 97.79جنيه للشراء و 98.10 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الخميس فى البنك المركزي نحو 7.95جنيه للشراء و7.97جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الخميس فى البنك المركزي نحو 8.12جنيه للشراء و8.13جنيه للبيع مقارنة 8.15 جنيه للبيع .



العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.