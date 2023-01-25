عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

قوانين وضوابط جديدة.. أهمها منع تعامل شركات السياحة مع العملاء بالعملة الأجنبية

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية والجنية

شنت لجان تفتيش على عدد من شركات السياحة، وذلك بعد قرار منع تعامل شركات السياحة مع العملاء بالعملة الأجنبية، وتتكون تلك اللجنه من 5 جهات مختلفة تترأسهم وزارة السياحة.

منع العملات الأجنبية من شركات السياحة

ولا سيما، أن التفتيش على الشركات يكون بشأن التعامل مع جميع العملاء بالجنيه المصري فقط، وعدم التعامل بالعملة الأجنبية، لافتًا إلى أن من معه عملة أجنبية من العملاء عليه التوجه لصرفها من البنوك، ثم بعدها يتعامل بالجنيه المصري مع الشركة المراد التعامل معها من شركات السياحة.

عقوبة شركات السياحة

وأصدرت الجهه الرقابية ضوابط تحجم المخالفين عن هذا القرار بشكل منضبط، وهي أن من يخالف العليمات أو هذا القرار من شركات السياحة سيعاقب بسحب ووقف رخصة الشركه المخالفة.

أفضل مكاتب سياحة وسفر في الأردن : اقرأ - السوق المفتوح
شركات السياحة

مفاجأة من الحكومة لدعم السياحة في مصر .. مستند

السياحة والآثار : لا تعامل مع غير المنضمين للفاتورة الإلكترونية | مستند

وأثار ذلك القرار غضب الكثير من أصحاب شركات السياحة بوجه عام، وعلق البعض على هذا القرار من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن هذا القرار سوف يعطل تقديم الخدمات للسياح بشكل سريع في حالة عدم توفير العملة المصرية معهم، وهذا يقلل جودة الخدمة المقدمة للسائح.

وفي ذلك الصدد، قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن هذا القرار مدروس على الإطلاق، وأنا أعترض على هذا القرار بشكل شخصي، لأنه من الصعب أن تمنع شركات السياحة من التعمال بالعملات الأجنبية مع العملاء الأجانب، لأن ترخيص شركات السياحة في الأساس، يتيح لهم التعامل في العملات الأجنبية، ولا أعلم الجهه التي أصدرت هذا القرار، وغرفه شركات السياحة هي التي أرسلت المنشور إلى الشركات.

وأكد صادق – في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هذا القرار من الوقع أنه يعطل تقديم الخدمات للسياح بشكل سريع، ومثال على ذلك إذا شركة السياحة جلبت سائح من المطار في المساء، وطلب هذا السائح أن يذهب في رحلة إلى الحسين ويتناول عشاء مسائي في القاهرة الإسلامية، فكيف أتعامل معه وهو يمتلك عملة أجنبيى فقط، وفي حاله أن البنوك مغلقة في الفترة المسائية، وهذا أيضًا يوضح للسائحين أن الحكومة ليس لديها ثقة في شركات السياحة، فكيف يثق بنا السائح.

واستكمل صادق: إن القانون يتيح لشركات السياحة التعامل بالعملات الأجنبية مع غير المصريين، فكيف يصدر هذا القرار، فالقانون رقم 38 من تأسيش شركات السياحةن يعطي الحق للشركات بالتعامل مع العملات الاجنبية، وترخيص شركة مصر للسياحة به بشكل صريح، أحقية التعامل بالعملات الأجنبية، وبالسجل التجاري الخاص بها أيضًا، وترخصها سياحة عامة، وهذا ينطبق على جميع الشركات بشكل عام.

واختتم صادرق، إن شركات السياحة ليست تجار عملة، وقطاع السياحة هو المصدر الرئيسي لجذب الدولار إلى مصر، ونحن نستهدف 30 مليون سائح في العام الواحد، فكيف نصل إلى هذا الرقم في ظل تلك القرارات التي تعوق قطاع السياحة بشكل عام، نحن يجب أن نعمل على تطوير قطاع السياحة.

ضوابط جديدة للمرشدين السياحيين


وفي وقت سابق أثار الخطاب المُرسل من أسامة عمارة، الأمين العام لغرفة شركات السياحة إلى نقابة المرشدين السياحيين، والذي يحمل ضوابط جديدة للمرشدين خلال تنفيذ برامج زيارة السائحين للمناطق السياحية والأثرية، حالة من الاستياء داخل نقابة المرشدين.
وجاء ضمن الضوابط عدم تعامل المرشد السياحي مع الميكروباصات المحلية، والالتزام بالتعامل مع المركبات المرخصة سياحيًا فقط، وإلا سيتم سحب ترخيص المرشد السياحي حال المخالفة، وهو الذي تسبب في جدل داخل نقابة المرشدين السياحيين، وذلك لأن غرفة شركات السياحة ليست لها الحق في سحب ترخيص المرشد السياحي.

وأرسلت النقابة الفرعية للمرشدين السياحيين بسيناء خطابًا لأحمد عيسي وزير السياحة والآثار، معترضة على ماحدث من غرفة شركات السياحة، وتطالب باعتذار رسمي من غرفة شركات السياحة إلى المرشدين السياحيين.

شركات السياحة العملة الأجنبية منع العملات الأجنبية من شركات السياحة منع العملات الأجنبية عقوبة شركات السياحة مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل التحقيق مع كهربا في اتحاد الكرة.. هؤلاء حضروا وهذه أقوال اللاعب

ضربه بالجزمة .. خناقة بين رامز جلال وحمو بيكا | تفاصيل

خلصت الحكاية | صلاح خارج ليفربول في هذا الموعد .. وعرضان سوبر للفرعون

منتشرة في البيوت.. تحذير من لعبة أطفال تسبب الموت

صوت وصورة .. مرتضى منصور يجهز مفاجأة قوية لجماهير الزمالك الليلة

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جزيرة رودس

قرار وزاري بتكليف الشباب من الجنسين بأداء الخدمة العامة اعتبارًا من أول فبراير

تعافوا من الإصابة| شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

السياحة العالمية: FITUR 2023 الاستثمار في مستقبل متنوع ومستدام

عضو شركات السياحة يكشف عن مفاجأة في ارتفاع أسعار العمرة

ترشيحاتنا

بيان عاجل من مرشد إيران بعد حرق المصحف في السويد

سلوفاكيا تعلن استعدادها لنقل طائرات ودبابات حربية إلى أوكرانيا ولكن بشرط؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 26 يناير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

بعد 6 ريختر اليوم | هل دخلت مصر حزام الزلازل؟ البحوث الفلكية يجيب

قوانين وضوابط جديدة.. أهمها منع تعامل شركات السياحة مع العملاء بالعملة الأجنبية

مدد .. تاتو الزمالك لـ ياسمين الخطيب يشعل السوشيال ميديا | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدد .. تاتو الزمالك لـ ياسمين الخطيب يشعل السوشيال ميديا | شاهد

لو بتعاني من المسالك البولية.. 5 أعشاب تزيح عنك الألم

طبيبة تجميل تكشف اسم الحقن المستخدمة لـ ياسمين عز لتفتيح بشرتها

هذا النادي| ظهور محمد صلاح بالأبيض يفتح باب التكهنات بوجهته المقبلة

فيديو

مفاجأة في سعر الدولار بعد تصريحات المستوردين | ماذا يحدث ؟

حرق وتمزيق المصحف .. ماذا ستفعل الدول الإسلامية؟

هنيدي بيته اتحرق وإيهاب توفيق فقد والده.. ماذا فعلت النيران في منازل النجوم؟

حقيقة صور منجم وأطنان الذهب والفضة في تونس.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ