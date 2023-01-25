قوانين وضوابط جديدة.. أهمها منع تعامل شركات السياحة مع العملاء بالعملة الأجنبية

شنت لجان تفتيش على عدد من شركات السياحة، وذلك بعد قرار منع تعامل شركات السياحة مع العملاء بالعملة الأجنبية، وتتكون تلك اللجنه من 5 جهات مختلفة تترأسهم وزارة السياحة.

منع العملات الأجنبية من شركات السياحة

ولا سيما، أن التفتيش على الشركات يكون بشأن التعامل مع جميع العملاء بالجنيه المصري فقط، وعدم التعامل بالعملة الأجنبية، لافتًا إلى أن من معه عملة أجنبية من العملاء عليه التوجه لصرفها من البنوك، ثم بعدها يتعامل بالجنيه المصري مع الشركة المراد التعامل معها من شركات السياحة.

عقوبة شركات السياحة

وأصدرت الجهه الرقابية ضوابط تحجم المخالفين عن هذا القرار بشكل منضبط، وهي أن من يخالف العليمات أو هذا القرار من شركات السياحة سيعاقب بسحب ووقف رخصة الشركه المخالفة.

شركات السياحة

وأثار ذلك القرار غضب الكثير من أصحاب شركات السياحة بوجه عام، وعلق البعض على هذا القرار من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن هذا القرار سوف يعطل تقديم الخدمات للسياح بشكل سريع في حالة عدم توفير العملة المصرية معهم، وهذا يقلل جودة الخدمة المقدمة للسائح.

وفي ذلك الصدد، قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن هذا القرار مدروس على الإطلاق، وأنا أعترض على هذا القرار بشكل شخصي، لأنه من الصعب أن تمنع شركات السياحة من التعمال بالعملات الأجنبية مع العملاء الأجانب، لأن ترخيص شركات السياحة في الأساس، يتيح لهم التعامل في العملات الأجنبية، ولا أعلم الجهه التي أصدرت هذا القرار، وغرفه شركات السياحة هي التي أرسلت المنشور إلى الشركات.

وأكد صادق – في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هذا القرار من الوقع أنه يعطل تقديم الخدمات للسياح بشكل سريع، ومثال على ذلك إذا شركة السياحة جلبت سائح من المطار في المساء، وطلب هذا السائح أن يذهب في رحلة إلى الحسين ويتناول عشاء مسائي في القاهرة الإسلامية، فكيف أتعامل معه وهو يمتلك عملة أجنبيى فقط، وفي حاله أن البنوك مغلقة في الفترة المسائية، وهذا أيضًا يوضح للسائحين أن الحكومة ليس لديها ثقة في شركات السياحة، فكيف يثق بنا السائح.

واستكمل صادق: إن القانون يتيح لشركات السياحة التعامل بالعملات الأجنبية مع غير المصريين، فكيف يصدر هذا القرار، فالقانون رقم 38 من تأسيش شركات السياحةن يعطي الحق للشركات بالتعامل مع العملات الاجنبية، وترخيص شركة مصر للسياحة به بشكل صريح، أحقية التعامل بالعملات الأجنبية، وبالسجل التجاري الخاص بها أيضًا، وترخصها سياحة عامة، وهذا ينطبق على جميع الشركات بشكل عام.

واختتم صادرق، إن شركات السياحة ليست تجار عملة، وقطاع السياحة هو المصدر الرئيسي لجذب الدولار إلى مصر، ونحن نستهدف 30 مليون سائح في العام الواحد، فكيف نصل إلى هذا الرقم في ظل تلك القرارات التي تعوق قطاع السياحة بشكل عام، نحن يجب أن نعمل على تطوير قطاع السياحة.

ضوابط جديدة للمرشدين السياحيين



وفي وقت سابق أثار الخطاب المُرسل من أسامة عمارة، الأمين العام لغرفة شركات السياحة إلى نقابة المرشدين السياحيين، والذي يحمل ضوابط جديدة للمرشدين خلال تنفيذ برامج زيارة السائحين للمناطق السياحية والأثرية، حالة من الاستياء داخل نقابة المرشدين.

وجاء ضمن الضوابط عدم تعامل المرشد السياحي مع الميكروباصات المحلية، والالتزام بالتعامل مع المركبات المرخصة سياحيًا فقط، وإلا سيتم سحب ترخيص المرشد السياحي حال المخالفة، وهو الذي تسبب في جدل داخل نقابة المرشدين السياحيين، وذلك لأن غرفة شركات السياحة ليست لها الحق في سحب ترخيص المرشد السياحي.

وأرسلت النقابة الفرعية للمرشدين السياحيين بسيناء خطابًا لأحمد عيسي وزير السياحة والآثار، معترضة على ماحدث من غرفة شركات السياحة، وتطالب باعتذار رسمي من غرفة شركات السياحة إلى المرشدين السياحيين.