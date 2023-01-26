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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أبناء الكتعة.. حبس عصابة استغلت 6 أطفال في أعمال التسول

ارشيفية
ارشيفية

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس عصابة استغلال الأطفال في التسول بمنطقة الطالبية 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

واستعجلت النيابة تحريات مباحث رعاية الأحداث لكشف ملابسات الواقعة وتفاصيل نشاط المتهمين. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة تنسيقًا وقطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى إستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبصحبتهم (6) أطفال.

وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم.. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

حبس عصابة التسول النيابة العامة الجيزة مباحث رعاية الأحداث

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