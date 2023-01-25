عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالصور.. لقاء أمير قطر والعاهل الأردني في الدوحة

لقاء عاهل الأردن
لقاء عاهل الأردن مع أمير قطر

بحث العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء، سبل تعزيز الروابط الأخوية وعلاقات التعاون بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، بأن أمير قطر استقبل العاهل الأردني والوفد المرافق له خلال زيارته للدوحة، حيث ناقشا معا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية من تحقيق التطلعات المشتركة للشعبين.

واستعرض الأمير القطري  والعاهل الأردني المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، والعمل على توطيد التعاون بين الدولتين، فضلا عن استعراضهما لسبل الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة.

وأقام الأمير تميم بن حمد مأدبة عشاء تكريما للملك عبدالله الثاني والوفد المرافق.

ويشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وقطر وصل إلى 624 مليون ريال قطري في العام 2021، و4.5 مليار ريال قيمة الاستثمارات القطرية في الأردن و550 مليون ريال قيمة استثمارات القطاع الخاص في المملكة، و950 مليون دولار حجم الاستثمارات القطرية في السوق المالية وبورصة عمان، و15 شركة مملوكة لأردنيين تعمل في السوق القطرية، و1550 شركة قطرية أردنية مشتركة عاملة في قطر.

FnV6ElfX0AEcmzt
FnV6ElfX0AEcmzt
FnV6ElQWIAE1zTg
FnV6ElQWIAE1zTg
لقاء العاهل الأردني أمير قطر الملك عبد الله الثاني التبادل التجاري تميم بن حمد العلاقات الثنائية العاهل الأردني وكالة الأنباء الأردنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل التحقيق مع كهربا في اتحاد الكرة.. هؤلاء حضروا وهذه أقوال اللاعب

ضربه بالجزمة .. خناقة بين رامز جلال وحمو بيكا | تفاصيل

خلصت الحكاية | صلاح خارج ليفربول في هذا الموعد .. وعرضان سوبر للفرعون

منتشرة في البيوت.. تحذير من لعبة أطفال تسبب الموت

صوت وصورة .. مرتضى منصور يجهز مفاجأة قوية لجماهير الزمالك الليلة

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جزيرة رودس

قرار وزاري بتكليف الشباب من الجنسين بأداء الخدمة العامة اعتبارًا من أول فبراير

تعافوا من الإصابة| شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

بيان عاجل من مرشد إيران بعد حرق المصحف في السويد

سلوفاكيا تعلن استعدادها لنقل طائرات ودبابات حربية إلى أوكرانيا ولكن بشرط؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 26 يناير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

بعد 6 ريختر اليوم | هل دخلت مصر حزام الزلازل؟ البحوث الفلكية يجيب

قوانين وضوابط جديدة.. أهمها منع تعامل شركات السياحة مع العملاء بالعملة الأجنبية

مدد .. تاتو الزمالك لـ ياسمين الخطيب يشعل السوشيال ميديا | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدد .. تاتو الزمالك لـ ياسمين الخطيب يشعل السوشيال ميديا | شاهد

لو بتعاني من المسالك البولية.. 5 أعشاب تزيح عنك الألم

طبيبة تجميل تكشف اسم الحقن المستخدمة لـ ياسمين عز لتفتيح بشرتها

هذا النادي| ظهور محمد صلاح بالأبيض يفتح باب التكهنات بوجهته المقبلة

فيديو

مفاجأة في سعر الدولار بعد تصريحات المستوردين | ماذا يحدث ؟

حرق وتمزيق المصحف .. ماذا ستفعل الدول الإسلامية؟

هنيدي بيته اتحرق وإيهاب توفيق فقد والده.. ماذا فعلت النيران في منازل النجوم؟

حقيقة صور منجم وأطنان الذهب والفضة في تونس.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ