بالصور.. لقاء أمير قطر والعاهل الأردني في الدوحة

بحث العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء، سبل تعزيز الروابط الأخوية وعلاقات التعاون بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، بأن أمير قطر استقبل العاهل الأردني والوفد المرافق له خلال زيارته للدوحة، حيث ناقشا معا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية من تحقيق التطلعات المشتركة للشعبين.

واستعرض الأمير القطري والعاهل الأردني المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، والعمل على توطيد التعاون بين الدولتين، فضلا عن استعراضهما لسبل الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة.

وأقام الأمير تميم بن حمد مأدبة عشاء تكريما للملك عبدالله الثاني والوفد المرافق.

ويشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وقطر وصل إلى 624 مليون ريال قطري في العام 2021، و4.5 مليار ريال قيمة الاستثمارات القطرية في الأردن و550 مليون ريال قيمة استثمارات القطاع الخاص في المملكة، و950 مليون دولار حجم الاستثمارات القطرية في السوق المالية وبورصة عمان، و15 شركة مملوكة لأردنيين تعمل في السوق القطرية، و1550 شركة قطرية أردنية مشتركة عاملة في قطر.

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