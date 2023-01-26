تعرف على سبب التهام النيران لـ 1000 متر بمعرض عبد الرحيم عمرو بالعجوزة

أجرت نيابة العجوزة معاينة لمعرض عبدالرحيم عمرو الشهير للموبيليا، عقب الحريق الذي اندلع به والتهم طابقين لحصر الخسائر وبيان مدى التلفيات التي لحقت به.

وكشفت المعاينة الأولية عن أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي بأحد الوصلات الكهربائية ونظرًا لوجود أخشاب الموبيليا والأقمشة انتشرت النيران بسرعة كبيرة.

وأضافت المعاينة، أن معرض الموبيليا مكون من أرضي و7 طوابق، والطابق مساحته تبلغ 700 متر، وإن الحريق نشب بالطابق الثاني بالكامل، والثالث جزئي، وإن الحريق أسفر عن تفحم جميع المحتويات بالطابق الثانى وبعضها فى الطابق الثالث.

كان قد نشب حريق في معرض عبدالرحيم عمرو للموبيليا بحي العجوزة ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد والسيطرة عليه قبل امتداده في المبنى بأكمله حيث أتت النيران على الطابق الثاني بالكامل وجزء من الطابق الثالث، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، إخطارًا يفيد بنشوب حريق في معرض عبد الرحيم عمرو للموبيليا بشارع ترعة المجنونة بأرض اللواء دائرة القسم، وعلى الفور انتقل المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث العجوزة، والقوة المرافقة له.

وبالانتقال والفحص تبيّن أنّ المعرض مكون من طابق أرضي و7 طوابق، الطابق على مساحة 700 متر، والحريق نشب بالطابق الثاني بالكامل، والثالث جزئي «300 من أصل 700 متر»، وجرى إخماده بـ12 سيارة إطفاء والسلم الهيدروليكي بواسطة الحماية المدنية، ويرجح أنّ سبب الحريق ماس كهربائي.

ولم يسفر عن الحادث عن أي إصابات أو وفيات، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.