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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

برد وشقاء.. ننشر أسماء عمال اليومية المصابين فى انقلاب سيارة.. شاهد

صدى البلد

حصل صدى البلد على أسماء عمال اليومية المصابين فى حادث تصادم سيارة ربع نقل ب توك توك مما أدى الاصطدام إلى انقلاب السيارة فى البحر.


وهم: محمود محمود السيد 30 عاما مقيم قرية المناجاة، و احمد عبدالله محمد 25 عاما مقيم قرية بحر البقر، و محمد السيد عبدالرازق 25 عاما مقيم قرية البراكتية، و سعيد السيد واعد 43 عاما مقيم قرية بحر البقر ، و احمد محمد عبدالوهاب 15 عاما مفيم قرية المناجاة ، و علي محمدى النجار 21 عاما مقيم مركز منشأة ابو عمر ، و عبدالله محمد طه 38 عاما مقيم بالدقهلية ، و عاطف محمد عبدالله 20 عاما مقيم بقرية ابو شميس .

كان قد شهد طريق سعود بحر البقر حادثا مأساويا وذلك اثر تصادم سيارة ربع نقل ب توك توك بمدينة الحسينية.

كان قد تجمع اهالي منطقة سعود  على حادثا مأساويا وذلك اثر اصطدام سيارة ربع نقل كانت تنقل عمال باليومية ب توك توك، مما تسبب الاصطدام بانقلاب السيارة بالعمال فى البحر.

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على الفور تم ابلاغ الاجهزة الامنية بالحادث  وهرولت 4 سيارت اسعاف الي موقع الحادث وتم نقل المصابين الى مستشفى الحسينية المركزى بمحافظة الشرقية لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير امن الشرقية اخطارا يفيد ورود بلاغ بتصادم سيارة ربع نقل كانت تنقل عمال باليومية ب توك توك مما ادي الاصطدام الى انقلاب السيارة فى البحر امام كوبرى السماحية.

تم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة، وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

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