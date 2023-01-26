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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التموين: الأسعار في البورصات العالمية تتغير بشكل مستمر ولا يمكن التوقع|فيديو

السلع الغذائية
السلع الغذائية

أكد الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن  الأسعار في البورصات العالمية تتغير بشكل مستمر، مضيفاً أن جميع دول العالم تأن من التغيرات السعرية الحالية، التي تحدث حالياً، ومنهم:الولايات المتحدة الأمريكية، و الإتحاد الأوروبي.

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قدرت الدول على توقع حالة الإقتصاد إنخفضت

وأضاف "العشماوي" خلال لقائه مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "DMC"، أنه لا يمكن التوقع بكل التغيرات السعرية بسبب مكوناتها الدولارية والتغيرات العالمية، و بسبب بعض الأحداث العالمية مثل: الحرب الروسية الأوكرانية، و الإضطرابات في سلاسل الإمداد.


وأشار مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى، أن قدرت الدول على توقع حالة الإقتصاد إنخفضت، لافتاً إلى أن هناك 22 عامل يؤثر على أسعار السلع عالمياً و محلياً.

التموين تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم العشماوي البورصات العالمية الاتحاد الأوروبي

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