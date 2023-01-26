اجتماع لوضع شمال سيناء على خريطة الرياضة وفق رؤية الدولة 2030

عقدت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، اجتماعا ضم رؤساء مناطق الاتحادات الرياضية بالمحافظة، لبحث ومناقشة جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه العمل الرياضي بالمحافظة، والارتقاء بمستوى رياضة البطولة ووضع شمال سيناء على خريطة الرياضة وفق رؤية الدولة 2030 مع الجمهورية الجديدة بعد تطهير سيناء من بؤر الإرهاب.

وأكد إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير المديرية، أنه يتم توسيع قاعدة الممارسة في كل لعبة وتطويرها من مدربين وحكام وجهاز إداري، مع تصحيح المسار لخلق روح التعاون وإتاحة الفرصة لاكتشاف نقاط القوى لتنميتها ونقاط الضعف لمعالجتها، ووضع خطة استراتيجية للتطوير تشمل خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى.

وأعلن أن الدعم لن يكون إلا للمناطق العاملة فعليا، والتي تبذل الجهد لرفع شأن الرياضة، وأن الدعم مقابل تنفيذ أنشطة فعلية لرفع قطاع البطولة في سيناء، وأن مديرية الشباب والرياضة ستوفر كل السبل وتهيئة الجو المناسب للمساهمة في تيسير الأعمال وقطار التنمية.

من جانبه، شدد الدكتور حسام نعمان، كبير الأخصائيين بإدارة الرياضة، على ضرورة خلق سبل التعاون لتنمية الرياضة، ووضع شمال سيناء على خريطة الرياضة المصرية، مشيراً إلى أن رؤساء المناطق الرياضية هم سفراء الرياضة للنهوض بها ورفع اسم شمال سيناء في مختلف اللقاءات والمناسبات الرياضية داخليا وخارجيا وإقليميا، مع التنسيق والتعاون مع التربية والتعليم والأزهر الشريف والجامعات والمعاهد لاكتشاف المواهب الرياضية خلال فترات الدراسة وصقلها.

وأكد رؤساء مجالس إدارات المناطق والاتحادات ضرورة الارتقاء برياضة البطولة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء والاتحادات الرياضية التابعة لكل منطقة، وذلك بعقد دورات تدريبية للمدربين والحكام والإداريين بالتنسيق مع نقابة المهن الرياضة وكلية التربية الرياضية ومديرية الشباب والرياضة.

كما تناول الحوار الدعم وتنمية الموارد الذاتية لكل منطقة تبعا لنوع النشاط والبطولات والمسابقات داخل المحافظة.

الألعاب الرياضية

واتفق الحاضرون على تنفيذ وتكثيف الأنشطة والمسابقات الخاصة بقطاع البطولة لنشر الألعاب الرياضية والترويج لها وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لجذب الشباب لاستثمار طاقاتهم، والاستفادة من قدراتهم وإبداعاتهم في المجال الرياضى وإبعادهم عن الأفكار السلبية.

وطالب الحاضرون بتكثيف إنشاء الملاعب المتخصصة للألعاب في شمال سيناء مثل ملاعب: كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد ومضمار لألعاب القوى بالمدن المختلفة بالمحافظة لتكثيف نشر الألعاب.

