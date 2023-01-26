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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الداخلية الكويتية توجه تحذيرا بسبب طقس اليوم.. تفاصيل

الكويت
الكويت

دعت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر نظرا لانخفاض الرؤية في بعض المناطق بسبب الضباب خاصة في المناطق المكشوفة.

وناشدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الجميع عدم التردد بالاتصال عند الضرورة على هاتف الطوارئ (112) لأي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، اليوم الخميس، أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة وغائم جزئياً، وانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الضباب وتتحسن تدريجيا، والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة، مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.

وأشارت إلى أن الطقس ليلا سيكون بارد، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة، مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.

كما توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة العظمى 18 درجة مئوية في مطار الكويت الدولي. 
 

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