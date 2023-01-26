في عيد ميلادها..أبرز تصريحات أثارت الجدل لـ هبة قطب عن العلاقات الزوجية

تحتفل الدكتورة هبة قطب اليوم 26 يناير بعيد ميلادها بحسب ما تم نشره على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي، هبة قطب طبيبة مصرية وأستاذة الطب الشرعي بجامعة القاهرة، حصلت على الدكتوراة من فلوريدا حيث كانت رسالتها عن ما ورد في الإسلام عن العلوم الجنسية .

هبة قطب نالت شهرة بعد ظهورها في العديد من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية كمتخصصة في الطب الجنسي والاستشارات الجنسية من وجهة نظر إسلامية.

عملت هبة قطب أيضاً بالفضائيات وبالتحديد في قناة المحور في برنامج باسم كلام كبير الذي يناقش الجنس ومشاكله .

فى أطار هذا السياق سوف نستعرض لكم من خلل السطور التالية أبرز تصريحات هبة قطب عن العلاقة الزوجية .

هبة قطب : الحضن بين الطرفين أول شعور بالحب

نشرت الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية علي صفحتها الشخصية بفيسبوك فيديو جديدا عن أهمية الاحتضان للبعض.

وتساءلت هبة قطب في الفيديو إحنا ليه مش بنحضن بعض، وأشارت إلي أن الحضن في لحظات يعطي الشعور بالطمأنينة الشديدة ويعطي شعورا بالحماية والاحتواء.

وتابعت “هبة قطب ” قائلة كما يعطي الحضن الشعور بعدم وجود مشاكل بين الطرفين كما يشعر كل طرف بالمساندة كما أن الحضن بين الطرفين أول شعور بالحب والاهتمام.

وطالبت “هبة قطب” باسترجاع ثقافة الحضن بين الأسر وبين العائلات.

للمقبلين علي الزواج .. هبة قطب تكشف عن سر نجاح العلاقة الزوجية

قدمت الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، نصيحة للشباب والفتيات المقبلين علي الزواج .

وأشارت هبة قطب، خلال مقطع فيديو لها علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك ، إلى أن الزواج يحتاج إلي أصدقاء ولذلك نصحت بأن يتزوج الشاب صديقته ، وأن تتزوج الفتاة من صديقها.

وقالت هبة قطب: الصداقة هي أحلى حاجة بين الزوجين ، حيث يحتاج الزوج إلى صديقة لمشاركته مشاعره وانفعالاته ، مضيفة: الراجل لما بيتجوز صحبته ما بيحطش فيونكات على كلامه .

واسترسلت: كما أن الفتاة أيضا تحتاج إلي من يسمعها والي شخص ترتاح معه، مضيفة: إذا توافر هذا الشرط بين الطرفين فلا نحتاج إلى شئ آخر لنجاح العلاقة الزوجية .

ونوهت قائلة: فإذا كانت لا تتوافر الراحة بين الزوجين فذلك يدل أن الاختيار غير صحيح .

هبة قطب تنصح الرجال بتناول الرمان

نصحت الدكتورة هبة قطب، استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، الاهتمام بالأطعمة والفواكه أكثر من الاعتماد على المنشطات، كما أكدت أن الرمان من الفواكه المفيدة التي يجب الاعتماد عليها قبل العلاقة الزوجية.

يعد الرمان من المنشطات الطبيعية التي يمكن يتناولها الرجال بدلا من الأدوية.

طريقة تناول الرمان قبل العلاقة الزوجية

يمكن مزج الجرجير مع الرمان بنقطة من الخل والتي تعطيك قوة لا تتخيلها ومفعول رائع قبل العلاقة الزوجية كما يمكن تناول كوب يوميا من حب الرمان قبل العلاقة الزوجية بساعات وقد تكون المواظبة علي تناول الرمان افضل من الفياجرا نفسها .

كما يمكن استخدام زيت الرمان أو جل الرمان من خلال نقع القشر في الماء واستخدام الماء بدل من الغسول سواء للرجال والنساء.

هبة قطب: أوافق على زواج الرجل بامرأة أغنى منه في هذه الحالة

ردت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية، علي سؤال: “هل توافقين على فكرة أن الرجل يتزوج بامرأة أغنى منه؟”.

وقال هبة قطب، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقد برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر،: إن الإجابة هنا تتوقف على التفاصيل، وخاصة هل هذا الزواج عبارة عن زواج تقليدي- وأقصد هنا زواج صالونات-، أم زواج عن حب؟.

الزواج التقليدي

وأضافت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية، أنه في حال الزواج التقليدي؛ تكون الإجابة: لأ، وفي حال الزواج عن قصة حب؛ الإجابة تختلف بسبب القصة، وممكن جدا يحدث زواج جيد.

هبة قطب: ممارسة العلاقة الزوجية تعالج نزلات البرد

أكدت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية والصحة الجنسية أن البرد قد يصيب الكثير بالاكتئاب ولذلك فإن دور الأزواج التخفيف علي بعضهم مود الحزن.

الجنس لعلاج نزلات البرد

كما أثبتت الدراسات أن العلاقة الحميمة تساهم في علاج نزلات البرد، وذلك نظرًا لأن الأدرينالين الذي يزداد بشكل ملحوظ خلال ممارسة الجنس يتسبب في تنظيف الأنف تمامًا وتسكين الألم الذي تشعرين به بسبب الأنفلونزا.

لذلك فإن ممارسة العلاقة الزوجية في الشتاء من أكثر الأشياء التي تفيد الصحة والجسم للرجل والمرأة.